DSÖ'den tedirgin eden açıklama: Ekim-Kasım uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü'nden örgütünden koronavirüsün seyrine ilişkin Ekim ve Kasım ayları için uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ'nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'da günlük koronavirüs (COVID-19) ölümlerinde artış beklediğine dikkat çekti.
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış dikkat çekiyor. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" diye konuştu.
AŞI KONUSU
Kluge, "Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum. Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj" diye konuştu.
DÜNYA GENELİNDE VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 900 BİNİ GEÇTİ
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 928 bin 290 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 185 bin 779'a çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 31 bin 29 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 7 milyon 226 bin 460 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 708 bin 458 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 198 bin 520 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE'DE VAKASI SAYISI 291 BİNİ BULURKEN, ÖLÜM SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Worldometers'in verilerine göre toplam vaka sayısı 291.162'ye çıkarken, Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 7.056'ya ulaştı. Türkiye, koronavirüsüne bağlı ölüm sayısında dünya sıralamasında 18'inci sırada yer alıyor.
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