DSÖ'den tedirgin eden açıklama: Ekim-Kasım uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'dan kritik bir açıklama geldi. Avrupa'da ekim ve kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin artabileceği uyarısı var.