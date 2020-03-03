AVM'ler Ne Kadar Güvenli? AVM'lerde Güvenlik Nasıl Sağlanıyor?

Geliştirilen en son teknoloji çözümleriyle, her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği alışveriş merkezleri daha güvenli hale geliyor. Peki, nasıl? AVM'ler ne kadar güvenli?