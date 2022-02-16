Çip Krizi Toyota'yı Kötü Vurdu; Nissan'da ise İşler O Kadar Kötü Değil!

Hepimizin bildiği gibi, çip üretiminde yaşanan küresel sıkıntı, otomotiv endüstrisinde büyük problemlere neden oluyor. Ancak görünüşe göre bazı otomobil üreticileri, bu durumdan diğerlerine oranla daha fazla etkileniyor.
Automotive News'in haberine göre, kriz özellikle Toyota'yı çok zorluyor. Rakibi Nissan'ın durumu ise Toyota'ya göre daha iyi görünüyor. Dünya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Toyota bu nedenle geçtiğimiz çeyrekte %21 daha az kar açıkladı. Küresel satışların ise 8,55 milyondan 8,25 milyona düşeceği görülüyor.
Buna karşılık, sıralamada Toyota'nın arkasından gelen Nissan ise karını ikiye katlamış durumda. Otomobil sektöründeki stok sorunu, Nissan'ın teşvikleri düşük tutmasına ve karlılığını artırmasına olanak sağladı. Temel olarak, şirket üretebileceği her aracı satmakta sorun yaşamıyor. Ancak tıpkı Toyota gibi, Nissan da bu mali yılda daha az araba ve kamyon satmayı planlıyor.
Bir Nissan sözcüsü, firmanın karlılığı hakkında soru sorulduğunda "son iki yıldır, daha iyi performansa yol açacak operasyonları dönüştürmek için Nissan NEXT planımıza odaklandık. Pazar payında ve satışta tutarlı kazançlar görüyoruz. Aylık perakende performansı istikrarlı olmaya devam ediyor" dedi.
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