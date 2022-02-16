Çip Krizi Toyota'yı Kötü Vurdu; Nissan'da ise İşler O Kadar Kötü Değil!

Otomobil piyasalarında yaşanan çip krizi, tüm üreticileri aynı oranda etkilemiyor. Bunun en iyi kanıtı ise, Toyota ve Nissan örneklerinde görülebiliyor!