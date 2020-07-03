Çok az kişi fark ediyor! Filmlerde fark etmesi imkansız en gizli ayrıntılar

Filmlerde yönetmenin ya da senarisitin birçok oyunu olabiliyor. Öyle ki aslında duvardaki ışık yansıması bazen sadece bir ışık yansıması değil. Oturulan bir sofra sadece sofradan ibaret değil... İşte filmlerde çok az kişinin fark edebildiği en ilginç ayrıntılar...