Çok az kişi fark ediyor! Filmlerde fark etmesi imkansız en gizli ayrıntılar

Filmlerde yönetmenin ya da senarisitin birçok oyunu olabiliyor. Öyle ki aslında duvardaki ışık yansıması bazen sadece bir ışık yansıması değil. Oturulan bir sofra sadece sofradan ibaret değil... İşte filmlerde çok az kişinin fark edebildiği en ilginç ayrıntılar...

Filmlerden fark etmediğiniz ayrıntılar! Hepsi birbirinden ilginç

Detaylar konusunda oldukça dikkatli olsanız da filmlerde birçok gizli ayrıntıyı kaçırmış olmanız ihtimali var.

Herkül

Herkül filminde (1997) Hades, "Beyler, rahatlayın. Sadece yarı zamanlı" diyor. Bu cümle filmin tam 46. dakikasında geçiyor. 46. dakika 92 dakikalık filmin yarısına denk geliyor...

herkül

Die Hard (Zor Ölüm)

Die Hard filminde (1988), Alan Rickman'ın düşerken yüzündeki ifade tamamen gerçekti. Ekip 3'e kadar saydıktan sonra düşüreceklerini söylediler ancak 1'de düşürdüler.

zor ölüm

Titanik

Titanic filminde (1997) Isador ve Ida Straus çifti, kaderlerini kabul ederek yatakta yatar halde gösterildi. ABD Mağaza zinviri Macy's'in ortak sahipleri olan bu çift gerçekten Titanik batarken sandallara binmeyi reddederek çocuklara öncelik vermişlerdi. Ida Straus, sevdiği adamın yanından ayrılmayı reddetti ve en son birlikte görüldüler.

titanic

Thor: Karanlık Dünya

Thor: Karanlık Dünya filminde Natalie Portman son öpücük sahnesini yeniden oynayamadı. Onun yerini almak için başka bir kadın seçilmesi istendi. Chris Hemsworth, son öpücük sahnesini Natalie Portman'ın giysilerini ve peruğunu giyen farklı bir oyuncuyla gerçekleştirdi.

thor

Yukarı Bak

Yukarı Bak animasyon filminde (2009), Dug isimli köpek, tropik kuşu başarıyla izleyen tek köpekti. Çünkü Dug, tek av köpeğiydi (Golden Retriever). Diğerleri ise bekçi köpeği ırklarındandı.

yukarı bak

Joker

Joker filminde (2019) ambulansın arkasındaki bu Tasarım oldukça tanıdık geliyor.

joker

Yukarı Bak ve Arabalar 2

12 yaşındaki bir çocuk, çoğu izleyicinin fark edemeyeceği bir ayrıntıyı fark ediyor. Yukarı Bak filmindeki sahne Arabalar 2'deki sahnenin aynısı!

arabalar yukarı bak

Joker

Joker filminde (2019) Joker'in arkasında tanıdık bir yüz var.

joker 2

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde Profesör Lupin, Hogwars'a giden tren yolculuğunun büyük bir bölümünde uyudu. Tarih 1 Eylül 1993. Gerçek hayatta da bir önceki gün ay tutulması vardı. Dolunayda dönüşen Profesör Lupin oldukça bitkin düşmüştü.

harry potter

İnanılmaz Aile 2

İnanılmaz Aile 2'de Helen'in otel odasındaki tablo... Tabloya dikkatli bakınca Helen'in aileden ayrılmasının bir işareti olduğu görülüyor.

inanılmaz aile

Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut

Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut filminde (1977), Luke'un Uçan aracının çekimleri, motor ve tekerlekleri saklayacak şekilde bir ayna yerleştirilerek gerçekleştirildi. 

yıldız savaşları

Truman Show

Truman Show'da Jim Carrey'in kahvaltıda yüksek doz D vitamini aldığı görülüyor. Bu, yaşadığı inşa edilmiş dünyada gerçek bir güneş ışığı olmadığı için yaşadığı D vitamini eksikliğine işaret ediyor.

truman show

Joker

Joker filmindeki her saat 11:11'e ayarlı görünüyor. Hayranların bu konu hakkında birçok teorisi var. Bazıları saatin hareket etmediğini söylüyor çünkü her şey Arthur'un kafasında oluyor.

joker

O

O filminde Pennywise kurbanlarını tüm film boyunca gizlice izledi. Bazen en beklenmedik yerlerde göründü. Ne karakterler ne de izleyiciler bunu fark etmedi.

o

Avatar

Avatar'da (2009), kötü emperyalistlerin odası Amerikan bayrağı gibi şekillendirildi.

avatar

Wall-E

Wall-E'nin (2008) açılış sahnesinde, İnsanlığın artık çok geç oluncaya kadar temiz enerjiye önem vermediğini ima etmek için çöp höyükleri üzerine yapılmış rüzgar türbinleri görülüyor.

wall-e

Benim Gecem (Scrooged)

Scrooged filminde, restorandan çıkış yolunda düşen Bill Murray (1988) sahnesi senaryoda yoktu. Garsona attığı suyun birikintisinde kaydı.

benim gecem

Yüzüklerin Efendisi

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde kullanılan dev yüzük.

yüzük

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