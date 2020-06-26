Gerard Butler'lı yeni felaket filmi "Greenland"den 2. fragman yayınlandı

Gerard Butler'ın başrolünü başarılı isimlerden Morena Baccarin ile paylaştığı "Greenland" filminin ilk fragmanı paylaşıldı. Aksiyon dolu felaket filmlerinden biri olan Greenland'de Gerard Butler'ın bir kez daha yönetmen Ric Roman Waugh ile iş birliği yapıyor. işte Greenland'in fragmanı...