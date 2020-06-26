Gerard Butler'lı yeni felaket filmi "Greenland"den 2. fragman yayınlandı

300 Spartalı, Not: Seni Seviyorum, Operadaki Hayalet, Adalet Peşinde gibi filmlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gerard Butler yeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Greenland adındaki filmde Gerard Butler, bir kez daha yönetmen Ric Roman Waugh ile iş birliği yapıyor.
GREENLAND NE ZAMAN VİZYONDA?
Gerard Butler'ın başrolünü başarılı isimlerden Morena Baccarin ile paylaştığı Greenland'in 14 Ağustos tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşması bekleniyor.
GREENLAND'İN KONUSU NEDİR?
Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.
İŞTE GREENLAND'İN FRAGMANI
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