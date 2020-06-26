Gerard Butler'lı yeni felaket filmi "Greenland"den 2. fragman yayınlandı

Gerard Butler'ın başrolünü başarılı isimlerden Morena Baccarin ile paylaştığı "Greenland" filminin ilk fragmanı paylaşıldı. Aksiyon dolu felaket filmlerinden biri olan Greenland'de Gerard Butler'ın bir kez daha yönetmen Ric Roman Waugh ile iş birliği yapıyor. işte Greenland'in fragmanı...

Gerard Butler'lı yeni felaket filmi "Greenland"den 2. fragman yayınlandı

300 Spartalı, Not: Seni Seviyorum, Operadaki Hayalet, Adalet Peşinde gibi filmlerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Gerard Butler yeni bir filmle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Greenland adındaki filmde Gerard Butler, bir kez daha yönetmen Ric Roman Waugh ile iş birliği yapıyor.

GREENLAND NE ZAMAN VİZYONDA?

Gerard Butler'ın başrolünü başarılı isimlerden Morena Baccarin ile paylaştığı Greenland'in 14 Ağustos tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşması bekleniyor.

GREENLAND'İN KONUSU NEDİR?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

İŞTE GREENLAND'İN FRAGMANI

Greenland | Official Trailer [HD] | Coming Soon to TheatersGreenland | Official Trailer [HD] | Coming Soon to Theaters
A family fights for survival as a planet-killing comet races to Earth. John Garrity (Gerard Butler), his estranged wife Allison (Morena Baccarin), and young son Nathan make a perilous journey to their only hope for sanctuary. Amid terrifying news accounts of cities around the world being leveled by the comet’s fragments, the Garrity’s experience the best and worst in humanity while they battle the increasing panic and lawlessness surrounding them. As the countdown to global apocalypse approaches zero, their incredible trek culminates in a desperate and last-minute flight to a possible safe haven. Here’s your first look at the trailer for #GreenlandMovie, starring Gerard Butler. Coming to theaters soon. SUBSCRIBE: #STX Entertainment STX Entertainment is a fully integrated, diversified, global media company designed from inception to unlock value from the 21st Century’s changed media landscape. STX specializes in the development, production, marketing and distribution of talent-driven films, television, and digital media content, with a unique ability to maximize the impact of content across worldwide, multiplatform distribution channels, including unparalleled global capabilities and direct passage into the China market. Connect with STX Entertainment Online: WEBSITE: FACEBOOK: TWITTER: Greenland | Official Trailer [HD] | Coming Soon to Theaters

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