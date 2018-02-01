Commodore 64 Mini Çıkış Tarihi Açıklandı!

Commodore 64, yenilenmiş mini sürümüyle geliyor! Çıkış tarihi açıklanan cihaz, 64 oyunla gelecek ve bilgisayar fonksiyonu da olacak...

Commodore 64 mini çıkış tarihi açıklandı!

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