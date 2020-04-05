Corona Virüsü Nedeniyle Gömlek Satışları Arttı, Pantolonlar Çakıldı

Corona Virüsü'nün ilginç bir etkisi daha ortaya çıktı: Gömlek satışları artarken, pantolon satışları düşüyor.

  • Zeynel A. Öztürk
Corona Virüsü Nedeniyle Gömlek Satışları Arttı

Corona virüsü salgını nedeniyle şu sıralar birçok çalışan, işlerini evinden videolu görüşmelerle yürütüyor. Bunun etkisiyle resmi gömlek satışlarının arttığı ortaya çıktı.

Amerikan perakende zinciri Walmart, gömlek satışlarının arttığını ancak pantolon satışlarının azaldığını söyledi. Dünyanın en büyük firmalarından biri olan Walmart, bunun nedeninin evden çalışanlar ve videolu görüşmeler yapanlar olduğunu söylüyor. İnsanların pantolondan çok gömleğe yönelmiş olmasının nedeni ise, kamerada görünen bölüme daha çok önem verdiklerini gösteriyor.

Şu an büyük oranda evinden çalışan ABD'de gömlek ve pantolon satışları arasında böyle bir farkın oluşması şaşırtıcı değil. Walmart, bu durumun yakın gelecekte değişmesini beklemiyor ve siparişleri hem çevrimiçi, hem de mağazalarında karşılayacak güce sahip olduğunu söylüyor.

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