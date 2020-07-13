COVID-19 ile Gelen Yeni Şüphe: Zihinsel Problemleri de mi Tetikliyor?

Doktorlar, SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra akut manik vaka geçiren bir kişinin vaka raporunu yayınladılar ve iki durumun ilişkisi üzerine fikirlerini paylaştılar. Doktorlarının BMJ Vaka Raporları'nda yazdığına göre, herhangi bir ciddi medikal geçmişi olmayan 41 yaşındaki bir erkek, kuru öksürük ve ateş de dahil olmak üzere potansiyel Covid-19 semptomları göstermeye başladı. İlk semptomların görülmesinden 9 gün sonra, kendisi tarafından "şu ana kadarki en kötü baş ağrısı" olarak tanımlanan bir olay gerçekleşti.
Hasta, gece telaşlı bir şekilde uyandı ve kendi tanımıyla "beyni yarış içerisindeydi". Eşine öleceğini düşündüğünü söyledi. O noktada, daha önce açıklamadığı evlilik dışı ilişkileri hakkında eşine bilgi vermeye başladı ve eşinin doktorlara söylediğine göre bu, kocası için karakter dışı bir davranıştı.
Hastanın, raporda yer verilen açıklaması şöyle: "Ambulans gelirken, farklı ilişkilerde bulunduğumu karıma itiraf ettim. Yalan söyleyemeyeceğimi veya gerçeği gizleyemeyeceğimi hissettim ve ölmek üzere olduğumu düşündüm."
Hasta, Londra'da St Thomas' Hospital acil yardım bölümüne getirildi ve orada cinsel olarak sınırlanmamış davranışlar ve baskılı konuşma (hızlı, heyecanlı ve dengesiz konuşma desenleri) göstermeye başladı. Ayrıca güçlü dini etkenlere sahip fikirlere sahip olduğu da gözlemleniyordu ve hastanedeki diğer hastaları su ile meshetmeye çalıştı. Davranışları kontrol edilemez hale gelince de sakinleştirici verildi ve mekanik solunum için yoğun bakıma aktarıldı.
Yapılan incelemeler sonrasında, gerçekten de Covid-19 için pozitif test sonucu verdi ve solunum cihazından ayrılmasından sonra yapılan psikiyatrik değerlendirme sonrasında, akut mani ile tutarlı semptomlar gösterdiği kararına varılarak Mental Sağlık Kanunu uyarınca hareket edildi. İyileşme dönemi için psikiyatri bölümüne aktarıldı ve durumunun düzelmesi ile beraber 12 gün sonra da taburcu edildi. Hastaneye ilk kez gelmesinden itibaren 23 gün sonra yapılan takip ile durumunun düzeldiği ve temel işlev seviyesine ulaştığı belirlendi.
Ekip, görülen bu davranışın bipolar bozukluğun ilk evresi olabileceğini söyledi. Ancak Covid-19 ile eşleşen diğer nörolojik semptomlar ve koşullar sebebiyle ekip, değişen bu mental durumun SARS-CoV-2 enfeksiyonu sebebiyle olabileceğinin altını çiziyor.
Ekibin söylediğine göre SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine girişinin ACE-2 ile gerçekleşmesi, bu proteinin aynı zamanda beyindeki endotelyal tabakasında da görüldüğü düşünülünce, mümkün olduğu sonucu çıkıyor. Her ne kadar ekip iki durumun bağlantısının henüz doğrulanmış olmadığını söylese de, en azından teorik bir bağlantının kurulabildiğinin ve daha fazla araştırma yapılmasının gerektiğinin altını çiziyor.
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