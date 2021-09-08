COVID-19 Salgın Döneminin Yıldızı Zoom, Altın Çağının Sonunda Olabilir!

COVID-19 salgını döneminin parlayan yıldızı olan Zoom için parlak günler yavaş yavaş geride mi kalıyor? Gelen son haberler, işlerin karışmak üzere olduğunu doğruluyor...