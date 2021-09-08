COVID-19 Salgın Döneminin Yıldızı Zoom, Altın Çağının Sonunda Olabilir!

Zoom, bir kez daha cesaret verici finansal sonuçlar kaydetmesine rağmen, hisselerinde keskin bir düşüş görmekten kurtulamadı. Video konferans devinin hisse fiyatı, geçtiğimiz hafta ani bir düşüşle %11'den fazla değer kaybetti.
Evden çalışma ve pandemi döneminin yıldızı haline gelen şirket, 2020'de piyasa değerinin yaklaşık dokuz kat arttığını gördü. Zirvede, hisseler 559 doları gördü. Ancak şimdi 350 doların biraz altında işlem görüyor.
Pandemi başladıktan yaklaşık iki yıl sonra, şirketin ana işinin yavaşladığını kabul etmesiyle başka yerlerde büyüme fırsatı araması kaçınılmazdı. Büyük bir çağrı merkezi oyuncusu olan Five9'un 14,7 milyar dolara satın alınması sonrasında Zoom, bir ürün olmaktan platform haline gelmeye çalıştığı biliniyor.
Zoom ayrıca, büyük bir rakiple de karşı karşıya: Microsoft Teams. Microsoft'un yazılımı, Zoom'un en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Microsoft, Teams'i içeren Microsoft 365'i kullanıcı başına ayda 8 ABD doları gibi düşük bir ücretle sunması işleri daha da karıştırıyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
zoom dil desteği ve bazı kayıt açma kapama ekleme zorluklar la problemli kendilerini geliştirmediler dil desteği vermediler zorlana illa ingilizce 1 yıl geçti ama hala aynı.