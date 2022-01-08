CY VISION, CES 2022'de Büyük İlgi Gördü

Türkiye'nin global bir teknoloji markası olma yolunda ilerleyen CY Vision, 5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen CES 2022 tüketici elektroniği fuarına katılarak otomotiv sektörü için geliştirdiği 3D Artırılmış Gerçeklik AR-HUD (3D Augmented Reality Head-Up Displays) teknolojisini tanıttı.
Küresel teknoloji sektörünün en büyük markalarını buluşturan fuarda CY Vision teknolojileri ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin beğenisini topladı.
Merkezi California'da teknoloji şirketlerinin kümelendiği ünlü Silikon Vadisi'nde bulunan CY Vision zorlu araç ortamlarının güçlüklerine yönelik artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri sunan holografik 3 boyutlu görüntü teknolojileri geliştiriyor.
CY Vision tarafından geliştirilen 3D AR-HUD her türlü hava koşulunda ve mesafede sürücüye en geniş görüş açısını veren ve gerçek anlamda derinlik ve üç boyutlu görüntü ile artırılmış gerçeklik deneyimi sunan piyasadaki tek ön cama yansıtma teknolojisi olarak nitelendiriliyor.
"İşlemci gereksinimleri ve görüş alanıyla ilgili kısıtlamaların uzun süreden beri otomotiv sektöründe artırılmış gerçeklik deneyimi sunan uygulamaların geliştirilmesini önlediğini" kaydeden CY Vision CEO'su Orkun Oğuz şöyle devam etti: "Biz yeni bir holografik yansıtma yaklaşımı geliştirdik. Yeni nesil araçlara sürekli derinliği olan gerçek anlamda artırılmış gerçeklik deneyimi sunarken, işlemci ihtiyacı ve kapladığı yer açısından gereksinimleri de azaltıyoruz.
CY Vision bu teknolojiyle mobilitede ve diğer birçok alanda artırılmış gerçeklik deneyimleri yaşatacak bir konuma ulaştı. "CY Vision tarafından geliştirilen teknoloji, otomotiv sektöründeki yeni nesil, elektrikli ve otonom araçların sürücü ve yolcuları için güvenli ve metaverse gibi daha kapsayıcı deneyimler yaratan bir dizi artırılmış gerçeklik uygulaması geliştirmelerine olanak veriyor.3D AR-HUD teknolojisinin bazı özellikleri şöyle: Görsel derinliğin bütün unsurlarını algılayan gerçek 3D yetkinliği. İki gözün nesneye bakış açısındaki perspektif farkını hesaba katan 3D görüntüleme yetkinliğiyle parlak gün ışığından az ışıklı ve fırtınalı koşullara kadar bir dizi farklı ortamda özgün 3D holografik görüntü sağlıyor.
Göze yakın olanlardan çok uzakta olanlara kadar birden çok görsel nesneyi yerleştirebilen artırılmış gerçeklik teknolojisidir. Göze yakın veya çok uzak olan, sanal nesneleri aynı anda gösterebiliyor. Bilgisayar tarafından yaratılan, gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram. Bakışları ve göz hareketlerini takip etmek konusundaki optik gelişmeler sayesinde sürücünün koltuğuna, başına ve görsel algılama ihtiyaçlarına dinamik bir şekilde uyum sağlıyor; Artırılmış yansıtmada en büyük görüş alanını sunar. Görüş alanı endüstri standartlarından %100 daha büyüktür.Her türlü ışıkta yüksek performans sağlar. Düzensiz yağmurlu ortamlardan parlak gün ışığına veya karlı havalara kadar farklı ortamlarda göz için 10.000 nits üzeri parlaklık sunuyor.
CY Vision'ın 3D AR-HUD teknolojisi şirketin Kurucu Ortağı Prof. Dr Hakan Ürey'in 30 yıllık araştırmalarıyla geliştirdiği yeni bir holografik yaklaşıma dayanıyor. Türkiye'de Koç Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği Profesörü olan Hakan Ürey optik yansıtma ve görüntüleme konularında önde gelen bir uzman. Ürey'in lisanslanmış 50'den fazla patenti ve mikrolektromekanik sistem bağlantılı sensorlar, holografi ve optik tasarım konularında yayınlanmış 200 makalesi bulunuyor.
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