Daha Fazla Telefona Stadia Desteği Geliyor!

Google, 20 Şubat itibariyle Stadia desteği almaya başlayacak telefonlar için ek bir liste açıkladı. Bu listenin içerisinde popüler Samsung, Razer ve Asus telefonlar bulunurken, yeni duyurulan Samsung Galaxy S20 serisi de bu listede yerini alıyor.
Stadia SSS'ine göre Google'ın oyun akış platformu sadece çok az sayıda telefonu destekliyor ve bu telefonların listesi Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a ve Pixel 4'ten oluşuyor. Ancak Perşembe itibariyle 19 telefon daha bu desteğe kavuşacak. Stadia desteği alacak yeni telefonların listesi şu şekilde: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy S8 Active, Samsung Galaxy Note8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy Note9, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10E, Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy Note10, Samsung Galaxy Note10+, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Razer Phone, Razer Phone 2, ASUS ROG Phone, ASUS ROG Phone II.
Eğer yukarıdaki cihazlardan birine sahip değilseniz de Stadia'nın yardım sayfalarındaki talimatları takip ederek TVler ve bilgisayarlar gibi diğer ekranlarda Stadia oyunlarını oynamak mümkün.
Kasım ayında hizmete sunulan Stadia, işletim süreçleri Google sunucularında gerçekleşirken oyuncuların istedikleri her yerden (düzgün bir internet bağlantısı ve uyumlu bir cihaz olması şartıyla) akış sistemi ile oyun oynamalarına imkan tanıyor. Stadia'nın şu anda sahip olduğu en büyük eksikliklerden biri ise, oyun kütüphanesinin sadece 42 oyundan oluşuyor olması. Ancak bu liste sürekli olarak büyümeye devam ediyor ve gelecekte daha fazla popüler oyunun yer alacağı da tahmin edilebilir.
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