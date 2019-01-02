Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist için umut var!
Netflix tarafından birbiri ardına iptal edilen seriler için umut ışığı doğdu.
Netflix ve Disney( Marvel Comics karakterlerinin çoğunu elinde bulunduruyor ve en popüler filmlerin yapımcılığını üstleniyor) arasındaki işbirliği 2015 yılına uzanıyor. Popüler karakter Daredevil, 2015 yılında Netflix tarafından beyaz cama uyarlandı. Daredevil, gerek izlenme oranları gerekse eleştirmen beğenileri açısından tepede yer aldı.
Daredevil'in başarısı üzerine Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist gibi karakterler de Netflix tarafından televizyona uyarlandı. Jessica Jones ve Luke Cage'in ilk sezonları ciddi başarılar elde ederken; Iron Fist sinema uzmanlarının hışmına uğradı. Daredevil'in yanı sıra Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist de ikinci sezon onaylarını almayı başardılar. Listeye Punisher da eklenince; Netflix, Marvel karakterlerinden oluşan bir şölen yaratmayı bildi.
Ne yazık ki Daredevil üçüncü sezon sonunda; ikinci sezonda, ilk sezon başarısının aşağısında kalan Luke Cage ikinci sezon sonunda ve hiçbir zaman eleştirmenlerden iyi notlar alamayan Iron Fist ikinci sezonun sonunda Netflix tarafından iptal edildi. Jessica Jones üçüncü, Punisher ise ikinci sezondan sonra iptal edilecek.
Ancak HBO ve Netflix gibi platformlara rakip olarak konumlanacak Disney+'dan sızan söylentiler umut verici. Disney üst düzey yöneticileri bile söz konusu serilerin, yeni sezonlarının yeni platformda yayınlanabileceği yönünde ifadeler kullanıyor. Daredevil serisinin yıldızlarından Amy Ruthberg, söz konusu dizilerin geleceğine ait umut beslediğini ve Disney'den haber beklediklerini resmen açıklamada beis görmedi.
Eğer Disney'den sızan söylentiler doğruysa; The Defenders'ın üyeleri 2020 yılında bir kez daha hayat bulacak.
Barış Terun
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