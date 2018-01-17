dbrand, Nokia Android Telefonlara "Çöp" Dedi
Telefon kılıf ve ciltleri üreticisi Dbrand, Nokia'nın Android'li telefonları için tartışılacak bir benzetme yaptı!
Rekabet içerisinde bulunan şirketler bazen bir birlerini iğneleyebilir ya da tartışmaya girebilirler, ancak markalar arasında hakaretli söylemlerin yapılması çok nadir olan bir olay. Telefon kılıfları ve ciltleri üreten dbrand, Nokia hakkındaki negatif görüşünü açık şekilde belirtti. dbrand ile Twitter'dan iletişime geçen bir müşteri, Nokia Android telefonlar için ne zaman kılıflar üretileceğini sordu. Kılıf markası bu soruya oldukça ilginç ve beklenmedik bir şekilde cevap verdi.
dbrand Twitter hesabı, sorulan soruya "En yakındaki Radio Shack mağazasının arkasındaki çöplüğe bakın." şekilinde cevap verdi. Sadece Nokia için çöplük demekle kalmayan dbrand ayrıca batmış bir şirket olan Radio Shack'in çöpülüğüne işaret ederek iğnelemeyi daha da ileri bir seviyeye taşıdı
Kılıf markası dbrand daha çok iPhone, Pixel ve Galaxy S serisi gibi en büyük amiral gemilerine kılıf üreten bir makra olarak biliniyor. Nokia ise Windows Phone girişiminden uzun süre önce çekildi ve CES'te Nokia 1 Android Go telefonunu tanıttı. Nokia'nın çöplükten ibaret olduğu iddiası da Twitter'da Nokia hayranları tarafından markanın 2017 yılı içerisinde 10 milyon telefon sattığı hatırlatılarak cevaplandı.
Ali Ruhi Öztürk
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