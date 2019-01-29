DC'nin başarılı yapımı Aquaman'in devamı geliyor!
DC Extended Universe'un açık ara en başarılı filmi Aquaman'in devamı çekilmeye başlandı.
Yedi Deniz'in Kralı, Justice League'in (Adalet Birliği) kurucu üyesi Arthur Curry, beyaz perdede muazzam bir başarıya imza atmayı başardı. Filmin kapanış gişe hasılatı 1,2 milyar dolara ulaştı. Yapım, The Dark Knight ve Dark Knight Rises ile birlikte Warner Bros-DC Comics işbirliğinin en karlı yapımı oldu.
DC Comics-Warner Bros. işbirliğinin şu andaki odak noktası Wonder Woman'ın devam filmi Wonder Woman 1984... Yapım 2020 yılında gösterime girecek. Shazam ise önümüzdeki aylarda gösterime girecek.
Lakin DC Comics, Aquaman'in üzerine titriyor. Devam filmi çekimleri şimdiden başladı bile. İlk filmde olduğu gibi, devam filminde de yönetmenlik koltuğuna James Wan oturacak. Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II ve Nicole Kidman'dan oluşan kemik kadro, devam filminde de korunacak.
Filmde; Yahya Abdul-Mateen II'nin canlandırdığı Black Manta karakterinin ön plana çıkması bekleniyor. Filmi izlemeyenler için bir spoiler vermek üzereyiz, lütfen riski göze alın. Black Manta, muazzam güçlü darbelerin ardından ölmüş gibi görünse de, sağ salim ayakta. Zaten, filmin "Mid-Credits" sahnelerinde, Atlantis takıntılı Stephen Shin ile birlikte karşımıza çıkıyor.
Aquman 2'nin 2020 sonu veya 2021 başında izleyicilerle buluşması bekleniyor.
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