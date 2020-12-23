Deezer'ın Ortak Çalma Listesi Özelliği Şimdi Android'de

Mükemmel çalma listenizi oluşturmak keyifli ama tek başına yapılacak bir iş. Bazen o mükemmel karışımı bulmak için biraz ilhama ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte o ilham için Deezer'ın 'Ortak Çalma Listesi' özelliği Android cihazlara geldi. Şimdi mükemmel listeyi yapmak için sevdiklerinizle birlikte çalışabilirsiniz.
Özelliği kullanmak için Android cihazınızda oluşturduğunuz herhangi bir çalma listesinin en üstündeki 'ortak' tuşunu açabilirsiniz. Bu diğer müzikseverlerin listenize şarkı eklemesini sağlar. Eğer isterseniz sıfırdan da ortak bir çalma listesi oluşturabilirsiniz.
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Birlikte şarkılar seçmenin yeni tarzlar ve yeni zevklerle tanışmak için de harika bir yol olduğunu belirten Deezer Ürün Müdürü Alexandra Leloup "Böylece diğer müzikseverlerle de zevkleri paylaşarak yakınlaşmak mümkün. Bugünlerde sevdiklerimizle yan yana olamasak da birlikte bir şeyler yaratıyor olmak bizi yakınlaştırıyor," dedi.
Web ve masa üstü uygulamasında zaten mevcut olan ortak çalma listesi özelliği bu hafta tüm dünyadaki Deezer Android kullanıcılarına sunuluyor.
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