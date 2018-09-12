Diğerlerinin aksine Pinterest son hızla büyüyor
Pinterest, diğer sosyal medya platformlarının aksine hızla büyümeyi sürdürüyor!
Daha göze çarpan sosyal ağlar biraz daha yavaş bir büyüme ya da kullanıcı sayılarının biraz azalması karşı karşıya kalırken, Pinterest sessizce her zamankinden daha büyük hale geldi. Şirket, her ay 250 milyondan fazla insanın hizmeti kullandığını açıkladı. Ayrıca Pinterest, platformun büyümesinin altını çizen, 2017 başından bu yana yüzde 75 artışla 175 milyardan fazla iğneye (pin) sahip.
Pinterest'in, kullanıcılarının yarısından daha azı ABD'de ve yüzde 80'inden fazla ülke dışından yeni gelenler ile küresel bir topluluğu bulunuyor. Şirket, kullanıcılarının aktif olarak katıldığını ve sosyal medya kullanıcılarının genelinin yaklaşık yüzde 71'ine karşılık, kullanıcıların yüzde 98'inin platformda buldukları fikirleri gerçek hayatta denediklerini belirten bir Nielsen çalışmasını da alıntılıyor.
Bazı şüpheciler Pinterest'in ömrünün uzun olmamasını beklerken, yayımlanmasından sekiz yıl sonra, aylık aktif kullanıcılar açısından Twitter'ın çok gerisinde değil (335 milyon). Ek grup kartı özellikleri ve cilt tonuyla pin aramanıza izin veren bir deneme gibi son güncellemeler ile kesinlikle kullanıcı dostu bir görüntü çiziyor. Bu yeni özellikler platformu daha sık kullanmaları için Pinners'ı teşvik etmiş ve kullanım sayılarının en son dönüm noktasına kadar artmasına yardımcı olmuş olabilirler.
Levent Öztürk
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