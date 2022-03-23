Disney Channel Türkiye kapanıyor: Açıklama geldi

Disney Channel Türkiye, yayın hayatına son vereceğini ve kanalın içeriklerinin tüm bölümleriyle Disney+'ta olacağını duyurdu.
"Biraz Hüzünlü, Biraz Mutlu Bir Haberimiz Var"
Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+'ta olacak!"
Disney+ Yayına Başlıyor
The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz Türkiye dahil 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu.
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Disney Channel Tu¨rkiye (@disneychanneltr)'in paylaştığı bir gönderi
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