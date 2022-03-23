Disney Channel Türkiye kapanıyor: Açıklama geldi

Disney Channel Türkiye yayın hayatına son veriyor. Kanalın içeriklerinin tüm bölümleri, Disney+ kanalında yayınlanacak.

Disney Channel Türkiye kapanıyor: Açıklama geldi

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