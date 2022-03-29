Disney Plus Türkiye fiyatı belli oldu! Disney+ ne zaman Türkiye'de?

Disney Plus Türkiye fiyatı açıklandı. Platform, Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacak. Peki abonelik ücreti ne kadar? Aylık ve yıllık üyelik ücretleri belli oldu. İşte detaylar...