Disney Plus Türkiye fiyatı belli oldu! Disney+ ne zaman Türkiye'de?

Disney Plus Türkiye fiyatı açıklandı. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini de duyurdu.
Disney Plus Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?
Platform, Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacak.
Disney Plus Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
Disney+ Türkiye'deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
Disney Plus Nedir?
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'in yanı sıra 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX, Searchlight Pictures ve daha birçok stüdyodan binlerce saatlik içerik ve platforma özel orijinal yapımların yer alacağı Disney+, dünyanın en sevilen hikayelerinden pek çoğuna ev sahipliği yapıyor.
Disney+ üyelerinin izleyebileceği platforma özel içerikler arasında, yapımcılığını ve senaristliğini Jon Favreau'nun üstlendiği Star Wars içerikleri "The Book of Boba Fett" ve "The Mandalorian" yer alıyor. Ayrıca Oscar Isaac'in, Steven Grant rolünde anlık kopukluklar yaşayarak başka bir hayatın anılarıyla boğuşan bir hediyelik eşya dükkanı çalışanını canlandırdığı merakla beklenen Marvel Studios dizisi "Moon Knight"ın yanı sıra Simu Liu ve Awkwafina'nın başrollerini paylaştığı Oscar® adayı "Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi" de izlenebilecek yapımlar arasında bulunuyor.
Kullanıcılar ayrıca Disney ve Pixar'dan Oscar® adayı "Luka", Walt Disney Animation Studios'tan Madrigal ailesinin olağanüstü hikayesinin anlatıldığı Oscar® ödüllü "Enkanto: Sihirli Dünya" ve Emma Stone'un efsanevi "Cruella de Vil"i canlandırdığı Oscar® ödüllü "Cruella" filmlerini de keyifle izleyebilecekler.
Disney+'ta ayrıca, Ryan Reynolds'ın başrolde olduğu aksiyon dolu Oscar® adayı komedi filmi "Free Guy"ın yanı sıra "The Simpsons" ve "How I Met Your Mother" gibi sevilen diziler de yer alacak. National Geographic'in yeni serisi "Jeff Goldblum'un Dünyası" ise izleyicileri eğlenceli, bilgilendirici ve keyifli bir yolculuğa çıkaracak. 12 bölümlük serinin her bölümü, çok yakından tanıdığımız bazı objelerin aslında hiç de göründükleri gibi olmadığını gözler önüne sererken, bilim ve tarihin büyüleyiciliğine ışık tutuyor.
Kullanıcılar, yüksek görüntü kalitesine, dört adede kadar eşzamanlı yayına, on cihaza kadar sınırsız indirme, seçili içerikleri IMAX teknolojisi ile izleme ve yedi adede kadar farklı profil yaratma olanağına sahip olacaklar. Disney+ bunlarla beraber, ebeveynlerin kolayca oluşturabilecekleri Çocuk Profilleri ile sadece yaşa uygun içeriğe erişilmesine olanak sağlayan, çocuk dostu bir arayüz sunuyor.
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