Dr. Öz'den Corona Virüs'e dair çarpıcı açıklamalar: "Seneye yine çıkacak"

Corona Virüs ne zamana kadar devam edecek? Bu seneyi atlattıktan sonra seneye tekrar çıkacak mı? Corona Virüs ilacıyla ilgili çalışmalar ne durumda? Corona Virüs'ü ilacı virüse karşı tedbir olarak kullanılabilir mi? Evden hiç çıkmasak bile eve gelen biri Corona Virüs bulaştırır mı? Eve gelen sipariş paketleri Corona Virüs bulaştırır mı? Dr. Mehmet Öz, Dr. Halit Yerebakan'ın Corona Virüs hakkında sorduğu soruları yanıtladı. İşte o yanıtlar...
BULUNAN İLAÇ İLE VİRÜSLER 6 GÜN İÇİNDE YOK OLDU
- Corona Virüs ilaçları aslında Fransa'da çalışıldı ve o doktor ile de görüşeceğim. Bu doktor bu ilaçları neden seçti? Bir kere bu işin uzmanı fakat aynı zamanda Çin ve İsrail gibi birkaç ülkede başlangıç araştırmaları yapıldı. Gördüler ki sıtma için kullanılan bir ilaç, bizim bildiğimiz bir antibiyotik ile beraber olduğunda etkisi var gibi geliyor.
-Ufak bir çalışma bu, 20 kişinin üzerinde. Ama bu 20 kişideki virüs sayısı bayağı düştü 3 gün içinde. Ve 6 gün içinde tamamen yok oldu vücutta. Ki düşünün normalde 20 gün kadar Corona Virüs bulunuyor hasta olan kişilerin vücutlarında. Bu insanlar fark etmeden başka insanlara bulaştırıyorlar. Eğer o müddeti kısaltabilirsek 6 güne, inanılmaz büyük bir fark olur.
- Bu ilaç ile tedbir almanın bence bir manası yok. Tedbir için bu ilacın faydası olabileceğini kimse ispat etmedi. Olabilir, tahmin ediyoruz ama ispat edilmedi. Hasta olan kişiler için faydası var gibi geliyor ama o çalışma bile bitmedi. Onun için bir iki hafta daha vakit gerekecek.
- Sipariş edilen paketlerde virüs olabilir. Para alıp verildiğinde parada olabilir. Eve girdiğimiz zaman ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Elbisemi çıkarıyorum üzerimden zaten virüs çok uzun yaşayamıyor kumaşın üzerinde. Hemen ellerimi yıkıyorum ve duş alıyorum.
CORONA VİRÜS'TE SABUN MU DEZENFEKTAN MI?
- Sabun aslında dezenfektandan daha iyi. Çünkü sabunun molekülleri virüsün içine giriyor gibi oluyor ve virüs taşıyan maddeleri patlatıyor. Aynı zamanda sabun virüslü maddelerin etrafını kaplıyor ve suyla beraber virüsü rahatlıkla elden atıyor.
- Yaza kadar, hiç olmadı haziran ayına kadar devam edecek. Ancak kötü zamanları geçirdikten sonra haziranda herkes geleceğin parlak olduğunu kabul edecek ve yavaş yavaş dünya eski haline dönecek. Ağustos ayına kadar herhalde devam eder, ama kışın virüs tekrar çıkacak.
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