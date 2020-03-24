Dr. Öz'den Corona Virüs'e dair çarpıcı açıklamalar: "Seneye yine çıkacak"

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını hakkında konuşan Dr. Mehmet Öz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona Virüs'ün haziran ayına kadar devam edeceğini söyleyen Dr. Öz, bulunan Corona Virüs ilaçları işe yarıyor mu, sabun mu dezenfektan mı daha iyi koruyor, Corona Virüs ne zamana kadar sürecek, Corona Virüs'ün eve gelen paketlerle bulaşma ihtimali var mı açıkladı.