Drone'lar Uçakları Tehdit Etmeye Devam Ediyor...
Onlarca yolcu taşıyan koca uçaklar, küçük drone'lardan çektiklerini kimseden çekmedi!
Drone'lar ve uçaklar arasında yakın geçişlerin tehlike yarattığını zaten biliyoruz. Ancak Birleşik Krallık'taki bir yolcu jeti, sadece bir değil, iki insansız hava aracı ile çarpışma tehlikesiyle burun buruna geldi. Neyse ki bu tehlike, büyük bir sorun olmadan atlatıldı.
Doğu Londra'da Heathrow Havaalanı'na geçtiğimiz Kasım ayında inişe geçen bir Airbus A320'nin yaşadığı tehlikenin raporu henüz yayınlandı. Pilotlardan birinin söylediğine göre eğer uçak farklı bir yaklaşma yolu izliyor olsaydı, "ciddi bir çarpışma riski" söz konusuydu. Jet, inişi sırasında 1.670 metre yüksekliğine ulaşmıştı ve iki beyaz, küre şekilli drone ile karşılaştı.
Uçuş cihazları droneların 500 metreye kadar yaklaştığını belirtmekteydi ve pilotlar, droneları "sürekli göz temasında" bulunduruyorlardı. Yarım saat kadar sonra Heathrow'a gelen bir başka jet de, bu drone'lardan biri ile karşılaştığını rapor etti.
Raporlara göre drone'lar birkaç metre genişliğindeydi ve dört pervaneye sahipti. Dronelarını yasak bölgede uçuran kişiler ise henüz bulunamadı.
Eğer bir drone sahibi iseniz, drone kullanımını ilgilendiren düzenlemelere göz atmanızda yarar var. Bu düzenlemeler sadece sizin değil, diğer kişilerin güvenliği için de önemli.
Levent Öztürk
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