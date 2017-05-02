Drone'lar Uçakları Tehdit Etmeye Devam Ediyor...

Onlarca yolcu taşıyan koca uçaklar, küçük drone'lardan çektiklerini kimseden çekmedi!

2 drone'un neden olduğu büyük tehlike!

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