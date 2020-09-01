Dünya bu oyunu oynuyor: Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Ana akım futbol oyunlarına son zamanlarda oyunseverler tarafından ilgi azalmaya başladı. Fifa ve Pro Evolution durgunlaştı. Güncellemelere rağmen önemli bir değişikliğin görülmemesinin bu durumda etkili olduğu düşünülüyor. Bu nedenle EA Sports ve Konami'nin geliştirmelerinin yavaş ilerlediğini hissedenlerin sayısı hayli fazla.
Kaptan Tsubasa: Rise of New Champions (RoNC), artık standart haline gelmiş olan futbol oyunlarına yeni bir soluk kazandırmış gibi görünüyor. Futbol oyunu seven binlerce kişi, bu oyunu ne kadar beğendiklerini anlatıyor.
Kariyer Modu
Kaptan Tsubasa: Rise of New Champions oyununda yer alan kariyer modu, yeni başlayanlar için harika bir başlangıç noktası. Oyuncunun seçebileceği iki farklı hikaye var. Bunlardan biri Tsubasa ve ortaokul takımının ulusal şampiyonaya gidişi. Bu yol her maçtan önce size bir oyun öncesi dersi sunduğundan, karmaşık hareketlerin ayrıntılarını öğrenmenize olanak sağlıyor.
Oyun içinde röportajlar, yorumlar, ısınmalar ve oyun sonrası kutlamaların yer alması, yani gerçek hayattaki bir spor yayınını taklit etmesi etkileyici.
Sonuç olarak Captain Tsubasa: Rise of New Champions'da etkileyici bir hikaye ve oynanış var. Oyunun görselleri anime çizgi film formlarının dokunuşuyla fantastik ve güzel.
Kaptan Tsubasa: Rise of New Champions , şimdi Nintendo Switch, PlayStation 4 ve PC'de çıktı. Hala karakterlerin hayranları olanlar için sevindirici bir haber.
Captain Tsubasa: Rise of New Champions Sistem Gereksinimleri
MİNİMUM:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core i5-650 " AMD Phenom II X4 965
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTS 450, 1 GB " AMD Radeon HD 6970, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 37 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
ÖNERİLEN:
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i3-6100 " AMD Ryzen 3 1300X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750 Ti, 2 GB " AMD Radeon HD 7870, 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 37 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX compatible soundcard or onboard chipset
Captain Tsubasa: Rise Of New Champions Oyunu Nedir?
Oyun hakkında Steam'de yer alan bilgiler ise şu şekilde:
Captain Tsubasa: Rise of New Champions heyecan verici aksiyonu ve olağanüstü şutlarıyla futbol oyunlarına yepyeni bir görünüm getiren bir arcade futbol oyunu.
- HAYALLERİNDEKİ İLK 11'i KUR
Yeni beceri ve yeteneklerle kendi karakterlerini yarat ve çevrimdışı veya çevrimiçi oynayabileceğin Rüya Takımı'nı kur!
- 4 OYUNCULU KARŞILAŞMA
4 oyuncuya kadar çevrimdışı karşılaşma moduyla arkadaşların arasında futbol efsanesi kimmiş öğren!
- ÇEVRİMİÇİ
Çeşitli çevrimiçi modlarda yarışarak kupalar ve ödüller kazan.
- 2 HİKÂYE MODU
Animedeki olayları deneyimle ya da Captain Tsubasa dünyasının bir parçası ol!
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