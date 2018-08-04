Dünya İkincisi Huawei'nin Hedefi, Birincilik

Apple'ı geçen ve dünya ikinciliğine yükselen Huawei, hedefinin Samsung'u da geçmek olduğunu duyurdu!

Dünya İkincisi Huawei'nin Amacı, Birincilik

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