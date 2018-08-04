Dünya İkincisi Huawei'nin Hedefi, Birincilik
Apple'ı geçen ve dünya ikinciliğine yükselen Huawei, hedefinin Samsung'u da geçmek olduğunu duyurdu!
Apple'ı geçerek dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumuna yükselen Huawei, birinciliğe yükselmek istediğini duyurdu. Çin merkezli firma, 2019'un dördüncü çeyreğinde bu hedefine ulaşmayı hedefliyor.
Huawei'nin tüketici bölümünün başındaki Richard Yu, firmanın yüzde 20'nin üzerinde bir pazar payını hedeflediğini söyledi. Counterpoint Research'ün 2018'in ikinci çeyreği için açıkladığı oran yüzde 15 idi. Aynı araştırma firmasına göre Samsung, yüzde 20'lik bir pazar payıyla birinci sırada bulunuyor. Huawei'nin birinciliğe yükselmek için çok yol gitmesi lazım ancak bu imkansız değil. Yu'nın 2016'da Apple'ı iki sene içinde geçeceğini söylediğini biliyoruz. Firma bunu iki yılı doldurmadan birkaç ay önce başardı.
Bununla birlikte Apple ve Samsung'un yeni telefonlarıyla önümüzdeki aylarda Huawei'yi yeniden geçmesi mümkün. Apple'ın yeni modelleri başarılı olursa Huawei, ikinci sıradaki konumunu korumakta zorlanabilir.
Zeynel A. Öztürk
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