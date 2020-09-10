Dünya tarihinin en büyük gizemiydi! Stonehenge'in neden yapıldığı çözüldü!

Stonehenge'nin sırrı çözüldü! MÖ 2200 dolaylarında inşa edilen Stonehenge'in neden inşa edildiğine dair büyük sırrın kapısı nihayet aralandı! İşte Stonehenge'in yapılış amacı ve neden yapıldığı!