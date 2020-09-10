Dünya tarihinin en büyük gizemiydi! Stonehenge'in neden yapıldığı çözüldü!

Stonehenge, inşa edilmesinin üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen hala şaşırtmaya devam ediyor. Neolitik taş devri ile Bronz çağı arasında en az 5 kademede oluşan bir anıt olarak tanımlanan Stonehenge'i kim inşa etti? Nasıl ve ne için dikildi? Cevaplar bir sır olarak kalmaya devam ederken yeni bir çalışmanın sonuçları açıklandı.
Stonehenge Ne İçin İnşa Edildi?
Manchester'daki Salford Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışma, bize MÖ 2200 dolaylarında inşa edilen harikanın akustik özelliklerine dair bir fikir veriyor. Arkeoloji Bilim Dergisi'nde yayınlanan çalışmaya göre anıt, ses yükseltmek için tasarlanmış olabilir.
Akustik Ölçekli Model Oluşturuldu
Üniversitedeki akustik mühendisleri, yapının orijinal 157 taşı tarafından sesin nasıl yankılanacağını veya değiştirileceğini belirleyen 1:12 akustik ölçekli bir model oluşturarak bunu keşfetti.
Ekip, Historic England kamu kurumundan aldıkları alanın lazer taramalarını kullanarak, artık ayakta olmayanlar da dahil olmak üzere taş monolitlerin kesin boyutlarını ve yerleşimini yeniden oluşturdu.
Model Nasıl Oluşturuldu?
Model çalışmasında anıtın gerçek malzemelerinin akustik özellikleriyle eşleşecek şekilde oluşturulan taşlar kullanıldı. Ekip, ölçek farklılıklarını hesaba katmak için normal frekanslarının 12 katında çalınan sesler ile birlikte, etrafına küçük hoparlörler ve mikrofonlar yerleştirdi.
Çalışmalar sonucunda bulgular şu şekildeydi;
- Dairesel yapı içerisinde oluşturulan sesler, içeridekiler tarafından net bir şekilde duyulabiliyor ancak dışarıdakiler tarafından duyulmuyor.
- Dışarıdan gelen sesler de içeridekiler tarafından kolayca duyulamıyor.
- Neolitik dönemde Stonehenge'de ne tür ritüellerin, törenlerin veya faaliyetlerin gerçekleştiği veya bunların müzik aletlerini veya konuşmayı içerip içermediği bilinmiyor.
- Bununla birlikte, sonuçlar taş çemberde yaratılan seslerin en iyi şekilde tasarlandığını gösteriyor.
Taşlar Nereden Geldi?
Temmuz ayında araştırmacılar, tarih öncesi anıtın en büyük taşlarının nereden geldiğini tespit edebildiklerini iddia ettiler. Science Advances dergisindeki çalışmaya göre, Stonehenge'in 20 tondan daha ağır taşları Wiltshire'daki bir ormanlık alandan getirildi.
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