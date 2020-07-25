Dünya'ya yakın kara delik bulundu! Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük

Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük ve Dünya'ya en yakın kara delik keşfedildi. Bilim insanları çıplak gözle görülebilen bir kara deliğe sahip ilk yıldız sistemi olduğunu fark ettiklerini ve oldukça şaşırdıklarını ifade etti.