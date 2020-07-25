Dünya'ya yakın kara delik bulundu! Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük

Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük ve Dünya'ya en yakın kara delik keşfedildi. Bilim insanları çıplak gözle görülebilen bir kara deliğe sahip ilk yıldız sistemi olduğunu fark ettiklerini ve oldukça şaşırdıklarını ifade etti.

Dünya'ya yakın kara delik bulundu! Güneş'in kütlesinden dört kat daha büyük

Kara delikler, devasa yıldızların yaşam döngülerinin sonunda çökmesiyle oluşan ve diğer yıldızları emerek ve diğer kara deliklerle birleşerek büyümeye devam edebilen uzay-zaman bölgeleridir. Elektromanyetik radyasyon, uzayda görünür ışık olarak salındığından, bilim insanları kara deliklerin varlığını tanımlayabiliyor.

Süper Kütleli Kara Delik

Samanyolu galaksisinin çekirdeğinde Yay A * olarak bilinen radyo kaynağının, yaklaşık 4.3 milyon güneş kütlesinde süper kütleli bir kara delik içerdiği tespit edildi.

Dünya'ya En Yakın Karadelik

Ancak, bu yılın başlarında, gökbilimciler HR 6819 yıldız sistemindeki,  Güneş sistemimizden yaklaşık 1.011 ışıkyılı uzaklıkta bir kara delik gördüler. Bu karadelik Dünya'ya en yakın karadelik olabilir.

kara delikler

Güneş'in Kütlesinden Dört Kat Daha Büyük

Astronomi ve Astrofizik dergisinde tanıtılan görünmez nesnenin, görünür iki yıldızla bir yörüngeye kilitlendiği, Güneş'in kütlesinin yaklaşık dört katı ve bir sonraki kara delikten yaklaşık 2.500 ışık yılı daha yakın olduğu tahmin ediliyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan ikili yıldız sistemleri konusunda uzman Kareem El-Badry, National Geographic'e şöyle dedi:

"Görünüşe göre saklanıyor. Seksenli yıllardan beri insanların üzerinde çalıştığı yeterince parlak bir yıldız sistemi, ama bazı sürprizler var gibi görünüyor."

"Dünya'ya Bildiğimiz En Yakın Kara Delik"

Araştırmanın ortak yazarlarından Petr Hadrava, yapılan keşif hakkında "Bunun, çıplak gözle görülebilen bir kara deliğe sahip ilk yıldız sistemi olduğunu fark ettiğimizde oldukça şaşırdık. Bu sistem, Dünya'ya bildiğimiz en yakın kara deliği içeriyor" diye konuştu.

Yapılan incelemeler hakkında konuşan ESO'da görevli bilim insanı Thomas Rivinius ise, "Güneş'in kütlesinin en az dört katı kütleye sahip görünmez bir nesne sadece bir kara delik olabilir"  dedi.

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