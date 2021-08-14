Dünyanın IMAX Destekli İlk Telefonuyla Tanışın: HONOR Magic3 Serisi

IMAX desteği, güçlü Qualcomm Snapdragon 888 Plus yonga seti, 10 bit HDR 10+ ekranı ve fotoğraf deneyimini en üst seviyeye taşıyan diğer tüm dikkat çeken özellikleriyle HONOR Magic3 Serisi meraklılarıyla buluştu.