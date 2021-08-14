Dünyanın IMAX Destekli İlk Telefonuyla Tanışın: HONOR Magic3 Serisi

HONOR'un bağımsız bir şirket olarak piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi olan ve HONOR Magic3, HONOR Magic3 Pro ve HONOR Magic3 Pro+ modellerinden oluşan HONOR Magic3 Serisi, 12 Ağustos'ta düzenlenen ve HONOR Global YouTube kanalında da canlı yayınlanan küresel lansman etkinliğinde tanıtıldı. Serinin tüm modelleri sinema kalitesinde video çekimi, öne çıkan fotoğraf deneyimi ve üst seviye performans özellikleri ile dikkat çekiyor.
Küresel pazarda güçlü ilerliyor
Kasım 2020'den bu yana bağımsız bir şirket olarak yoluna devam eden HONOR'un ileriye dönük büyüme, müşteri hizmeti ve üstün kalite ürünlerine yönelik planları da açıklandı.
Yeni HONOR'un iş gücü, uçtan uca operasyonlara yayılan yaklaşık 10 binden fazla kişiden oluşuyor. Bugüne kadar 5 bin 500'ün üzerinde yeni patent başvurusunda bulunan HONOR, dünya genelindeki 100'ün üzerindeki laboratuvarı ve dört Ar-Ge merkezi ile yoğun bir şekilde Ar-Ge yatırımlarına devam ediyor. Şirket, hızlı bir şekilde bazıları dünyanın en iyileri arasında yer alan tedarikçilerle de stratejik ortaklıklar kurmayı başardı.
HONOR, sadece üç ayda Çin'deki pazar payını yüzde 3'ten yüzde 14,6'ya çıkarırken, bu durum şirketin küresel akıllı telefon pazarındaki başarı hedeflerini de göz önüne seriyor.
Yeni seriyle ilgili açıklama yapan HONOR Device Co. Ltd CEO'su George Zhao, "HONOR, en yenilikçi fikirlerini her zaman HONOR Magic serisiyle gösterdi. HONOR Magic3 Serisi de bu mirası sürdürüyor. Seri, HONOR'un mobil teknolojinin geleceğine yönelik bakış açısını temsil ediyor. Bu çığır açan yeni akıllı telefonun geliştirilmesinde emeği geçen sektör ortaklarımız ve Ar-Ge ekibimizin, HONOR'u daha önce hiç görülmemiş bir şekilde küresel pazara yeniden tanıtmak için gösterdiği çabayla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
Sürükleyici görüntü deneyimi ve dayanıklı tasarım
Üst düzey kullanıcı deneyimi ve birinci sınıf tasarım sunan HONOR Magic3 Serisi, sürükleyici bir izleme deneyimi için 89° Süper Kavisli Ekrana ve ultra ince çerçevelere sahip. HDR 10+ destekli 10-bit ekran, 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi ile kullanıcıların daha canlı renklerin ve ayrıntılı görsellerin keyfini çıkarmasını sağlıyor. HONOR Magic3 Pro+, Süper Kavisli Nano Kristal Kalkan ve Nano Seramik gövdesiyle seçkin bir tasarım ve rahat bir tutuş deneyimi sunuyor, yüksek seviyede sağlamlık ve dayanıklılık gösteriyor. HONOR Magic3 Serisi, suya ve toza dayanıklılığını kanıtlayan IP68[1] sertifikasına sahip. Akıllı telefonlar, tozdan korunurken 1,5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar da su altında kalmaya dayanıyor. Bunun yanı sıra; telefon, kamerasının merceğine bol ışık gelmesini sağlayan içbükey bir yüzeye sahip 'The Eye of Muse' adlı kamera tasarımıyla kullanıcılarına üstün fotoğrafçılık olanakları veriyor. HONOR Magic3 Pro+'da kamera deklanşörünün klasik yapısını andıran ve denge ve uyumu hissettiren altıgen bir tasarım bulunuyor.
Sınıfının en iyi özellikleriyle fotoğraf deneyimini bir adım öteye taşıyor
HONOR Magic3 Serisi, yüksek kaliteli ve canlı görüntüler sağlayan, HONOR'un kendi merkezlerinde geliştirdiği yapay zeka destekli gelişmiş bir görüntüleme sistemi olan HONOR Image Engine ile birlikte geliyor.
Kendi sınıfının en iyi çoklu kamera özelliklerine sahip seride, HONOR Magic3 Pro, 64MP monokrom kamera, 50MP geniş açı kamera, 64MP 126o ultra geniş açı kamera ve 64MP periskop telefoto kamera sistemiyle piyasaya çıkıyor. Böylece kullanıcıların her koşulda çarpıcı fotoğraflar çekmesi hedefleniyor.
Canlı renkler, gerçeğe yakın görüntüler
Canlı renkler ve gerçeğe yakın görüntüler sunan 50MP geniş açı kamera, Full Pixel Octa Phase Detection (PD) AutoFocus'un yanı sıra ultra geniş 1/1.28 inç sensör ile hareketli nesneleri hızlı ve hassas odakla ayrıntılarıyla yakalayabiliyor. Sektörün en yüksek piksel çözünürlük derecesine sahip olan 64MP Periskop telefoto kamera, 3,5x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar dijital yakınlaştırma özelliği ile uzak mesafeden de kaliteli görüntüler yakalamasını sağlıyor. Kullanıcılar optik görüntü sabitleyici (OIS)sayesinde, tripod olmadan da net görüntüler çekebiliyor. 7P optik zum lens ile eşleştirilmiş 64MP 126° ultra geniş açılı makro lens, sektördeki en yüksek çözünürlüklü geniş kamerayı kullanıcılarla tanıştırırken, perspektif bozulmalarını en aza indirip daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Makro çekimler için kullanıcılar 2,5 cm'ye kadar yakınlıkta net ayrıntılar yakalayabiliyor.
IMAX destekli ilk akıllı telefon
HONOR Magic3 Serisi, profesyonel film kalitesinde renk çözümlerini etkinleştiren yapay zekâ film efektlerine sahip ilk IMAX destekli akıllı telefon. HONOR Magic3 Serisi, Magic Log ve sinematik Seviye 3D LUT video özelliklerini sunuyor. Profesyonel filmler çekmek için yaygın olarak kullanılan bu günlük format, kullanıcıların videolarını HDR netliğinde sinematik renk tonları ve canlı görsellerle geliştirmelerini sağlıyor. Sinematik 3D LUT'ler doygunluğu, parlaklığı ve kontrastı kontrol ederek kullanıcıların sinemaya uygun renk tonları oluşturmasına yardımcı oluyor.
Kullanıcılara pozlama ve görüntü netliğinden ödün vermeden renk kontrolü ve ayarlama konusunda daha fazla özgürlük sağlayan HONOR, klasik IMAX filmlerinden ilham alan sekiz özel LUT'yi ortaya çıkarmak için Hollywood'un ünlü renk uzmanı Bryan Mamahan ile çalıştı. Yapay zekanın gücünü de arkasına alan HONOR Magic3 Serisi, çekim senaryosuna bağlı olarak en iyi LUT'yi önererek içerik üreticilerinin film çekme becerilerini bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluyor. 4K HDR içeriği yakalayabilen Magic3 Serisi, net ses kaydı için üç adet çok yönlü mikrofona sahip, böylece görüntü ve ses kalitesi sinemaya hazır içerikleri mümkün kılıyor.
Performans için güçlü çip seti ve iyileştirilen donanım
Sektörde öne çıkan verimlilik, performans ve gelişmiş yapay zeka bilgi işlem gücü sunmayı hedefleyen HONOR Magic3 Serisi, yeni Qualcomm Snapdragon 888 Plus yonga seti ile piyasaya çıktı. HONOR, Snapdragon 888 Plus ile güçlenen bir akıllı telefon piyasaya süren ilk üreticiler arasında. Snapdragon 888 ile kıyaslandığında, yeni yonga seti, işlemci ve yapay zeka açısından yeni güncellemelere sahip. Yonga seti, yapay zeka bilgi işlem gücünü 32 teraFLOPS'a yükselterek performansı yüzde 20 arttırıyor. Bu, piyasadaki sağlam yapay özelliklerine sahip en güçlü 5G yonga seti olarak öne çıkıyor.
Daha iyi oyun deneyimi için tasarlandı
HONOR Magic3 Series bütün bunlara ek olarak Snapdragon 8 serisi yonga setine ilk kez aktarılan OS Turbo X'e de sahip. Bu şekilde akıcılığı artıran, cihazın yavaşlamasını engelleyen ve güç tüketimini azaltan Düşük Gecikme Motoru, Yavaşlama Engelleme Motoru ve Akıllı Bellek Motoru özelliklerini barındırıyor. Oyun performansını arttırmak için tasarlanan seri, güç tüketimini azaltan ve performansı artıran optimizasyonlar uygulayan GPU Turbo X grafik hızlandırma teknolojisine de sahip. Dünyanın ilk Süper İletken Altıgen Grafen teknolojisiyle birlikte, akıllı telefonlarda ısınma azalırken aksamayan ve rahat bir oyun deneyimi hedefleniyor. HONOR tarafından geliştirilen son teknoloji LINK Turbo X sayesinde seri, çift Wi-Fi ve çift hücresel ağları başarıyla bir araya getirip bugün bir akıllı telefonda görülebilecek en yüksek indirme hızı olan 6,1 Gbps'nin üzerinde bir indirme hızı sunuyor.
Serinin performansı HONOR'un sektör ortakları tarafından da takdirle karşılanıyor. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, "HONOR, teknolojiye derin köklerle bağlı tamamen inovatif bir şirket. Bu teknik altyapı şirketlerimiz arasında iş birlikçi bir güven ortamının yaratılmasına imkan sağlıyor ve sizin de bu dikkat çeken HONOR Magic3 Serisi'nde Snapdragon 888 Plus'ın gücüne her şekilde şahit olmanıza imkan veriyor" şeklinde konuştu.
Ultra uzun batarya ömrü ve süper hızlı şarj
HONOR Magic3 Serisi'ndeki 4600 mAh batarya sayesinde cihazları sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Seri, 66W HONOR hızlı şarj veya 50W süper hızlı kablosuz şarjı destekliyor. Magic3 Pro ve Magic3 Pro+, Kablosuz Ters Şarj ile diğer cihazlar için taşınabilir şarj cihazı gibi de kullanılabiliyor.
Akıllı yapay zeka ile gizliliğiniz birinci öncelik olmaya devam ediyor
HONOR Magic3 Serisi, akıllı telefonunuza erişmek için yüz tanıma özelliğini kullanırken yüksek düzeyde güvenlik sağlayan 3D ToF ön Kamera ve 3D Yüz Tanıma Kilidi gibi ileri seviye güvenlik özelliklerine de sahip.
Kullanıcı deneyimini ileri seviyeye çıkarmayı hedefleyen seri, Akıllı Seyahat, Güvenlik ve Gizlilik ve Mobil Çalışma gibi akıllı özelliklerle kullanıcıların işlerini ve günlük yaşamlarını verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.
Renkleri günün fotoğraf ve video çekimi için en ideal saatinden esinlenerek tasarlanan HONOR Magic3 Serisi, güneşin batışı ve doğuşundan hemen önce gökyüzünün aldığı renkleri ifade eden Altın Saat ve Mavi Saat renk seçeneklerinin yanı sıra sentetik deriden yapılan Siyah ve Beyaz alternatifleriyle piyasaya çıkacak. HONOR Magic3 Pro, Altın Saat, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle, HONOR Magic3 Pro+ ise Seramik Siyah ve Seramik Beyaz renk seçenekleri üst düzey ve klasik bir tasarımla satışa çıkacak.
HONOR Magic3 Serisi ilk olarak Çin'de piyasaya çıkacak. Diğer küresel pazarlar için piyasaya çıkış tarihi ileriki günlerde belli olacak.
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