Duruşunuzu Değiştiren Cihaz: Kodgem Straight İnceleme

Artık gerçekten dik durmak bir hayli zor hale gelmiş durumda. Zaten artık uzaktan eğitim, uzaktan çalışma ve hafta sonu yasakları neticesinde neredeyse evden adımımızı dahi pek dışarı atamıyorken, masa başı dışında geçirdiğimiz aktif yaşam süreleri de bir hayli kısalmış durumda. Eğer spor falan da yapmıyorsanız zaten evde genellikle oturuyorsunuz. Rahat oturuş elbette rahatlamak için yapılması gereken, bunda bir sorun yok, olsa da çok idealist değilseniz zaten yapacak pek bir şey de yok. Fakat masa başında uzun süreler geçiriyorsanız ve bu süre içinde sürekli kambur duruyorsanız, evet, bu bir problem. Hatta büyük bir problem.
Çünkü zaman içinde sırt ve göğüs kaslarınız güçsüzleşiyor, omurga eğriliği ve boyun düzleşmesi oluşuyor, omuzlar aşağı düşüyor ve bunun neticesinde de gözle görülür duruş bozukluğu bir yana, zaten vücut ağrıları da baş göstermeye başlıyor.
Bugün bu sorunları kökünden çözüyoruz. Sizi bu videomuzda Kodgem Straight ile tanıştırıyorum.
Kodgem Straight Nedir?
Kodgem Straight, minik bir kişisel duruş antrenörü. İster masa başında oturun, ister dışarıda yürüyor olun, eğer günlük yaşantınızda kambur durmaktan şikayetçiyseniz, gün içinde kötü bir postürle dolaşmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, bu cihaz bu sorunlardan kurtulmanıza bir hayli yardımcı olacak.
Şimdi bu cihazı inceliyoruz çünkü özellikle bir süredir bizim de bilhassa ekran karşısındayken oturuş bozukluğu şikayet ettiğimiz bir konu halini almıştı ve bu cihazla da Instagram'daki reklamlarda karşılaştık. Sonra biraz araştırınca Kodgem Straight'in tamamen yerli bir girişim olduğunu öğrendik ve hatta Kodgem CEO'su Fatih Durmaz ile ürün hakkında da uzun uzadıya sohbet ettik.
Bir süredir bu ürünü kullanıyoruz ve diyebiliriz ki gerçekten de bu girişim amacına ulaşmış -ki zaten bu cihaz Türkiye'de tek, yurt dışında ise pek örneği yok.
Peki, Kodgem Straight nasıl çalışıyor ve duruşunuzu düzeltmek için ne yapıyor?
Kodgem Straight Özellikleri Neler?
Cihaz, sadece dik durmadığınız anlarda size titreşimle geri bildirimde bulunmakla kalmıyor, tüm gün boyu duruşunuzu da takip ediyor ve mobil uygulaması ile size gelişiminizi raporluyor. iOS ve Android uygulaması üzerinden kurulumunu birkaç adımda kolayca yapıyor ve sonrasında kullandığınız süre içindeki gelişiminizi uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz.
Cihazı ilk kez kullanacağınızda duruş aralığınızı belirtebiliyorsunuz. Eğer çok idealist biriyseniz gecikme süresi ve hareket aralığı ayarlarınızı minimize edebilirsiniz. Böylece cihaz 1 derece bile kambur dursanız ya da eğilseniz bile anında titreşimle uyarmaya başlayabiliyor. Gecikme süresini 10 saniye yapar ve hareket aralığını da 10 olarak seçerseniz ise, biraz esneme payı alabiliyorsunuz.
Bu esneme payını 5'e sabitlemeniz bizce daha iyi; fazlası cihazın amacını köreltirken azı ise hızla sıkılanları çabuk bezdirebilir. Zira cihaz kambur durduğunuzu hatırlatmak için size bildirimde bulunuyor ve bu bazen cihazı çıkartmak istemenize sebep olabiliyor. Çıkartmak yerine cihazın üzerindeki tuşa çift tıkladığınızda o anki duruşunuza göre yeniden kalibre edebildiğinizi de ek bilgi olarak söyleyelim. Ancak cihaz sırtınızda olduğundan tabii ki erişim her zaman kolay olmuyor.
Kodgem Straight Nasıl Takılıyor?
Bu arada, cihazın sırtınıza yapıştırarak kullanıyorsunuz dedik ama bunu biraz açalım. Cihazın arkasında yapışkanlı bölüm yok, kutu içeriğinde 10 tane yapışkan bant var, bu bantları cihazın arkasına uyguluyor ve böylece sırtınıza yapıştırıyorsunuz. Oldukça sağlam durduğunu net olarak söyleyebiliriz. Hatta ilk defa kullanacağımızda, bu sırtta durmaz, 1 – 2 saat sonra düşer kaybolur demiştik. Ancak hiç de öyle olmadı doğrusu. Eğer tutup çekiştirmezseniz veya bir yere çarpmazsanız sırtınızda sağlam şekilde duruyor. Hatta spor yaparken de kullandım, terden dolayı düşme gibi bir durum söz konusu olmadı.
Ha, ama tabii ki bu bantların bir kullanım ömrü var. Benim kullanımımda ortalama 3 günden sonra bu bandı yeniledim ve bu şekilde kullandım. Tabii ki bantlar bittiğinde yeni bir bant paketi almanız gerekecek. Bir bant paketiyle de ortalama 1 ay 1.5 ay kadar idare edebiliyorsunuz, ama tabii ki bu kullanımınıza bağlı olarak değişiyor.
Bir de şu ipucunu verelim: Kodgem Straight'i sırtınızdan çıkardıktan sonra bir sonraki kullanıma kadar açık şekilde bırakmayın. Kutu içeriğinde Yapıştırıcı Koruma Kartı var. Yapışkan yüzeyini bu kısma yapıştırarak muhafaza edin. Ama buna da hemen yapıştırmayın. Bir süre kadar bırakın bant açık kalsın, hava alsın ve kendini toplasın. Sonrasında ise bu karta yapıştırarak muhafaza edebilir ve bu yolla bantların ömrünü uzatabilirsiniz.
Ha, bir de bu bantlar alerji yapmıyor. Şirketten aldığım bilgiye göre bu konu üzerinde özellikle durmuşlar ve bantları ona göre üretmişler.
Kodgem Straight Pil Ömrü Ne Kadar?
Peki, cihazın pil ömrü ne kadar? 11 saate kadar pil ömrü sağlayabiliyor Kodgem Straight. 45 dakika içinde de şarj oluyor. Bu süreler oldukça makul aslında, çünkü cihazın boyu bir hali küçük, bu nedenle içindeki batarya da ona göre. Ancak bu demek oluyor ki, sürekli kullanacağınızı düşünürsek bu cihazı her gün şarj etmeniz gerekecek.
Bizim kullanırken en çok takıldığımız konu aslında biraz bu oldu. Çünkü bazen şarj etmeyi unutuyorsunuz ve o an dışarı çıkmanız da gerekiyorsa, bu defa bu cihazı takmadan çıkmanız gerekiyor. Tabii ki yanınıza alıp mobil şarj cihazı ile de şarj edebilirsiniz, orası da ayrı.
Sonuç
Evet, Kodgem Straight son zamanlarda kullandığım en yenilikçi ve ihtiyaca yönelik sorun giderici bir çözüm olmuş. 1 ayı aşkın bir süre boyunca kullandım ve sonuçtan gayet memnunum. Kambur durduğunuzda sürekli kendini titreşimlerle hatırlatması oldukça faydalı. Böylece omurganızı düzeltebiliyor; siz dik durmaya çalıştıkça, sırt ve göğüs kaslarınızın erimesinin önüne geçebiliyor ve böylece uzun vadede kas kaybı yaşamıyor ve buna bağlı sağlık sorunları, sırt ağrıları ve duruş bozuklukları ile karşılaşmıyorsunuz. Tabii ki bu cihazı ne kadar doğru kullandığınıza bağlı olarak değişecektir. Ayrıca elbette bunun yanında sizin de dikkat etmeniz, spor ve egzersiz yapmanız da gerekiyor.
Her neyse, cihazı tamamen başarılı buldum. Android uygulamasının biraz daha geliştirilmesi iyi olabilir, zira ara sıra kopuyor. iOS sürümü ise daha stabil alışıyor. Öte yandan belki uygulamaya badge'ler, uzun kullanımda motive edici ödüller eklenerek kullanım zenginleştirilebilir ve uygulama tarafı daha sık baktığımız bir bölüm haline gelebilir. Bu arada uygulama içinde minik bir egzersiz bölümünün yer aldığını da söyleyelim. Bununla, sırt esnemesi ve rahatlığı sağlayabiliyorsunuz.
Peki, Kodgem Straight'in fiyatı ne kadar? Şu an bu cihazı 699 TL fiyatla satın alabiliyorsunuz. Ancak 2'li paketleri de var. Onlara da bakabilirsiniz. Yapışkan bantlar kutunun içinden çıkıyor, ancak sonrasında ayrı olarak satın alıyorsunuz.
Evet, biz sonuçtan memnun kaldık. Zira malum mesleki deformasyon, sürekli masa başında, klavye başındayız. O nedenle duruş oldukça önemliydi. Bu cihazla şimdilik kotardık gibi görünüyor. Sizlerin de cihazla ilgili düşüncelerini merak ediyoruz. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %93
+ İşini iyi yapıyor
+ Sırtta sağlam duruyor
+ Gelişim hedefi
+ Basit ve pratik kullanım
+ Alerji yapmıyor
+ Ücretsiz kargo
+ 2 yıl garanti
+ 30 gün içinde para iadesi imkanı
- Android uygulaması geliştirilebilir
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın