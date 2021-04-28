Duruşunuzu Değiştiren Cihaz: Kodgem Straight İnceleme

Eğer kambur duruyorsanız bu cihaz ile duruşunuzu hızlıca değiştirebilirsiniz. Bu incelememizde teknolojinin sağlık ayağından Kodgem Straight Kişisel Duruş Antrenörü'nü inceliyoruz.

28 Nisan 2021 20:00

Ercan Uğurlu