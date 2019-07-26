EA Access, 5 Sene Sonra PlayStation 4'e Geldi
EA'nın üyelik tabanlı oyun hizmeti, yıllar sonra PlayStation 4'e de geldi!
EA'nın oyun üyelik hizmeti EA Access, Xbox One'a gelmesinin ardından 5 sene sonra PlayStation 4'e geldi.
Anthem, Battlefield V, Dragon Age: Inquisition, FIFA 19 ve Madden NFL 19 gibi önde gelen EA oyunlarını içeren EA Access, aylık bir üyelikle bu pahalı oyunları tek tek satın almaya gerek kalmadan, hepsine sınırsız erişim sunuyor.
Aylık ücreti 4,99 dolar olan hizmeti yıllık olarak satın almak isterseniz, 29,99 dolar ödeyerek önemli bir miktar kar edebiliyorsunuz. Üyeliğin ayrıcalıklarından olan Play First Trials, bazı EA oyunlarını çıkmadan birkaç saat önce oynama şansını (aslında demo sürümünü) önünüze getiriyor. Bunun yanında oyunlar, DLC'ler ve kozmetik satın almalar için yüzde 10 indirim elde ediyorsunuz.
Xbox Games Pass'a çok benzer bir biçimde çalışan EA Access'i "oyunların Netflix'i" olarak tanımlamak da mümkün. EA'nın platformunda Xbox'a kıyasla daha az oyun var ancak fiyatı da Xbox'un yarısı kadar. Bu yüzden diğer seçenekler karşısında değerlendirmeye değer.
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