Efsane korku filmi Chucky'nin dizisi geliyor! İşte Chucky'den ilk tanıtım

Sinema dünyasında 30 yılı aşkın bir süredir bulunan ve her gösterime girdiğinde rekorlar kıran korku filmi katil bebek Chucky dizi oluyor. Bilindiği üzere geçmiş yıllarda çekilen Chucky filmlerinin senaristliğini Don Mancini yapmıştı. Belirtilenlere göre Chucky dizisinin hem yönetmenliğini hem de senaristliği yine Don Mancini yapacak.
DİZİDE ÖZGÜN BAKIŞ AÇISINA SADIK KALINACAK
İlki 1988'de gösterime giren Child's Play serisinden uyarlanan dizide, seri katil Charles Lee Ray'in ruhu tarafından ele geçirilen oyuncak bebek Chucky'nin hikayeleri ele alınacak.
Filmlerde de imzası bulunan Don Mancini tarafından ekrana uyarlanacak dizi için Mancini, "Chucky'nin karakterini, televizyon dizisi formatında daha derinlikli bir şekilde keşfedeceğiz ve otuz yıldır devam eden özgün bakış açısına sadık kalmaya devam edeceğiz" demişti.
CHUCKY DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Chucky, 2021'de ilk kez bir TV dizisi olarak karşımıza çıkacak. 7 filmlik orijinal serinin devamı olacak ve hikayeyi daha da genişletecek. Ancak hangi ayda olacağına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı.
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