Efsane korku filmi Chucky'nin dizisi geliyor! İşte Chucky'den ilk tanıtım

Bir dönemin efsaneleri korku filmleri arasından yer alan katil bebek Chucky, dizi olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Chucky'nin TV dizisinden ilk tanıtım videosu yayınlandı. Peki Chucky dizisi ne zaman başlayacak?