Efsane oyun Uncharted'ın filmi geliyor! Uncharted vizyon tarihi ne zaman?

PlayStation'ın efsane video oyunu serisi Uncharted film oluyor. Tom Holland'ın Instagram'da filmin çekimlerine başlandığını gösteren bir fotoğraf paylaşmasıyla müjdeli haber geldi. İşte Uncharted filmine dair detaylar...

Uncharted filmi geliyor! Uncharted vizyon tarihi belli mi? İşte detaylar

Uncharted filmi uzun yıllardır devam eden ön yapım süreci nedeniyle çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. 11 yılın ardından bu süreçte proje altı yönetmen değiştirdi. Son olarak filmin yönetmen koltuğunda Zombieland ve Venom gibi filmlerle tanınan Ruben Fleischer'in oturacağı açıklanmıştı. 

Umutsuz ilerleyen çalışmalar için çekimlerin yönetmen olmadan başlama durumu vardı anacak en sonunda Ruben Fleischer ile anlaşıldığı haberi geldi. Şimdi de film ile ilgili Instagram'dan yapılan bir paylaşım hayranlara rahat bir nefes aldırdı.

TOM HOLLAND DUYURDU

Filmin başrolünü üstlenecek olan Tom Holland, Instagram hesabında arkasında "Nate" yazan bir set sandalyesi fotoğrafı paylaştı. Holland'ın paylaşımının altına "İlk gün. #Uncharted" mesajını eklemesi, filmin çekimlerinin başladığı şeklinde düşünüldü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Day one #uncharted

Tom Holland (@tomholland2013)'in paylaştığı bir gönderi (15 Tem, 2020, 12:59öö PDT)

UNCHARTED FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Uncharted filminin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil. Ancak filmin 2021 yılının Temmuz ayında çıkış yapması bekleniyor.

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