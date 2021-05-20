Ekrem İmamoğlu Twitch Kanalı Açtı!

Mümkün olan her alanda gençlere dokunmayı, görüşlerini ve taleplerini dinlemeyi önceliklendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, artık Twitch'ten de (twitch.tv/ekrmimamoglu) gençlere kulak verecek. Twitch kanalı 19 Mayıs saat 19:00'da, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin büyük açılışında yayın hayatına başlayacak.Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalındaki ilk canlı yayın ilk kez canlı olarak gerçekleşecek ''Zor Sor'' yayını olacak.
Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali kapsamında ilk canlı yayını ile gençlere seslenecek Ekrem İmamoğlu'na bu yayın boyunca Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül,Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş eşlik edecek. Yayın boyunca tanınmış isimlerin zor sorularına yanıtlar verecek Ekrem İmamoğlu, IGEF 2021'in ardından da Twitch kanalındaki farklı içeriklerle gençlere seslenmeye devam edecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın