Ekrem İmamoğlu Twitch Kanalı Açtı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem imamoğlu'nun Twitch kanalı Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlıyor. Sosyal medya platformlarını etkin bir şekilde kullanan ve YouTube kanalındaki her bir videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen Ekrem İmamoğlu, Twitch üzerinden de gençlerle buluşmaya devam edecek.