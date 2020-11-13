Elon Musk'tan ilginç koronavirüs testi çıkışı: 4 test yaptırdım ama...

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu dünyaca ünlü iş adamı Elon Musk yaptığı işlerin yanı sıra açıklamaları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Musk sosyal medya hesabından şaşırtan yaratan bir açıklama yaptı. Musk, koronavirüs testlerini sorgulayarak aynı gün zıt sonuçlar verdiklerini söyledi.
"SON DERECE DÜZMECE BİR DURUM SÖZ KONUSU"
Twitter hesabından mesajlar paylaşan Musk, "Son derece düzmece bir şeyler oluyor. Bugün Covid için dört kez test edildi. İki test negatif çıktı, ikisi pozitif geldi. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire. BD'den hızlı antijen testi" dedi.
Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020
FARKLI LABORATUVARDAKİ PCR TEST SONUÇLARINI BEKLİYOR
Reuters'ın haberine göre Perşembe günü hızlı antijen testleri yapan Musk, farklı laboratuvarlardan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin sonuçlarını da beklediğini söyledi.
Musk belirti gösterip göstermediğine yönelik başka bir soruya ise "Tipik soğuk algınlığı. Şimdiye kadar olağandışı bir şey yok" yanıtını verdi.
COVID-19 antijen testlerinin en büyük tedarikçilerinden biri olan Becton Dickinson, Eylül ayında ABD'deki huzurevlerinden, hızlı koronavirüs test ekipmanının yanlış pozitif sonuçlar verdiğine dair raporları araştırdığını söyledi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi bu ayın başlarında, klinik laboratuvar personelini ve sağlık hizmeti sağlayıcılarını COVID-19 antijen testleriyle yanlış pozitif sonuçların ortaya çıkabileceği konusunda uyardığını söyledi.
MUSK GEÇTİĞİMİZ AYLARDA SALGININ ABARTILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan Musk, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu söylemişti. Musk "Salgın insanları mantıksız hale getirdi" demişti.
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