Elon Musk'tan ilginç koronavirüs testi çıkışı: 4 test yaptırdım ama...

Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk, koronavirüs testi ile ilgili yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. Musk 4 tane koronavirüs testi yaptırdığını ve testlerde bir "gariplik" fark ettiğini iddia etti. Bu da dünyada testlerin güvenilirliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi...