Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor! HBO'da yayınlanacak

Uzayla ilgili çalışmaları ile sürekli gündemde olan Amerikalı girişimci Elon Musk adını duyurmaya devam ediyor. HBO, Elon Musk'ın uzay araştırma şirketi SpaceX'i konu lan bir mini dizi için hazırlıklara başladı. Dizi bir kitaptan uyarlanarak ekranlara taşınacak...