Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor! HBO'da yayınlanacak

Uzayla ilgili çalışmaları ile sürekli gündemde olan Amerikalı girişimci Elon Musk adını duyurmaya devam ediyor. HBO, Elon Musk'ın uzay araştırma şirketi SpaceX'i konu lan bir mini dizi için hazırlıklara başladı. Dizi bir kitaptan uyarlanarak ekranlara taşınacak...

Elon Musk ve SpaceX hakkında mini dizi geliyor! HBO'da yayınlanacak

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay araştırmacılığı ve taşımacılık konusunda dünyada dengeleri değiştiren işlere imza atıyor.

Tekrar tekrar kullanılabilir Falcon 9 roketi, Falcon Heavy, dünyanın her yanına kesintisiz internet getirmeyi hedefleyen Starlink, Dragon Kargo ve Starship derken şirket devasa bir marka oldu. 

ELON MUSK VE SPACEX HAKKINDA MİNİ BİR DİZİ GELİYOR

HBO, Elon Musk tarafından kurulan uzay şirketi SpaceX hakkında bir mini dizi hazırlığında. Dizinin yapımcılığını "21 Jump Street", "Foxcatcher" gibi filmlerde rol alan Amerikalı oyuncu Channing Tatum üstlenecek. Projenin senaristi ise "Mindhunter" ve "Banshee" ve "Star Trek Beyond" yapımlarından tanıdığımız Doug Jung olacak.

Dizinin adı, oyuncu kadrosu ve çıkış tarihi de henüz belli olmadı. Tek bilinen şey altı bölümlük bir mini dizi olacağı.

DİZİ NE ANLATACAK?

Altı bölümlük "SpaceX" dizisi, Ashlee Vance'in "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future" kitabına dayanacak. Dizi, Musk'ın, insanlığı çok gezegenli bir tür yapma hayali peşinde koşarken, ilk SpaceX roketini inşa edip yörüngeye fırlatan ve Pasifik Adası'nda çalışan mühendis ekibinin nasıl seçildiğine odaklanacak.

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