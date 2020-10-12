Elon Musk ve ABD ordusu anlaştı! SpaceX roketi ABD ordusuna hizmet edecek

Dünyaca ünlü girişimci, SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, ABD ordusuyla bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmanın bir sonucu olarak SpaceX roketi ABD ordusuna hizmet edecek. İlk testlerin 2021'de başlamasının bekleniyor...