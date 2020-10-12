Elon Musk ve ABD ordusu anlaştı! SpaceX roketi ABD ordusuna hizmet edecek

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk ABD ordusu ile bir anlaşmayla gündeme geldi. Bu anlaşma sonucunda SpaceX roketi ABD ordusu için hizmet edecek. Daha evvel de askeri alanda ABD ile birtakım paydaşlıklar yapan şirket, bu mutabakatla, benzeri iş birliklerinin süreceğini gösteriyor.
ROKETLER 1 SAATTEN KISA SÜREDE TAŞINABİLECEK
Somagnews ve Slashgear'ın haberine göre ABD Ulaştırma Komutanlığı başkanı General Stephen Lyons, SpaceX ile yaptığı anlaşma ile yeni bir proje planladıklarını açıkladı. SpaceX'in bu proje kapsamında ürettiği roket ile silahlar dünyanın her noktasına 1 saatten daha kısa sürede taşınabiliyor.
İLK TESTLER 2021'DE
Roket saatte 7500 mil hızla gidecek ve yörüngeye 80 metrik ton yük taşıyabilecek. Roket daha sonra gezegenin herhangi bir yerine inebilir. Sözleşme, SpaceX'in proje için maliyetleri ve teknik zorlukları değerlendirerek başladığını görecek. ABD Ulaştırma Komutanlığı başkanı General Stephen Lyons Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ilk testlerin 2021'de başlamasının beklendiğini söyledi.
Ordu ve SpaceX'in yapmaya çalıştığı şey inanılmaz. SpaceX roketi ve ordunun yaratmak istediği, çok kısa bir süre içinde C-17 ile eşdeğer bir yükü taşıyabilir. Gen. Lyons, SpaceX'in "bu alanda çok, çok hızlı" hareket ettiğini belirtti. Exploration Architecture Corporation adlı bir başka havacılık şirketi de roket araştırmasına katılacak.
- ABD'nin Geliştirdiği Gizemli Uçak, Elon Musk'ın Elinden mi Çıkacak?
- Elon Musk, Volkswagen'in ilk elektrikli otomobili ID.3'i test etti
- Neuralink Projesi nedir? Soru-cevaplarla Elon Musk'ın yeni projesi
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın