Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı oldu! Bill Gates'i solladı!

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin üçüncü insanı olmuştu. Milyarderin yükselişi hız kesmedi ve dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.