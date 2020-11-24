Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı oldu! Bill Gates'i solladı!

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zengin üçüncü insanı olmuştu. Milyarderin yükselişi hız kesmedi ve dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı oldu! Bill Gates'i solladı!

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su 49 yaşındaki Elon Musk, dünyanın en zengin ikinci insanı haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın önde gelen ABD şirketlerinin S&P 500 endeksine katılma seçiminin ardından Tesla'nın hisseleri % 13 artmıştı. Bu durum Elon Musk'ın dünyanın en zengin 3. insanı ünvanına sahip Mark Zuckerberg'i tahtından indirmesine neden olmuştu. (Bkz. Elon Musk, dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu!)

Serveti katlanarak artan Elon Musk, bu kez dünyanın en zengin ikinci insanı haline geldi.

2020 Yılı Başlarında 35. Sıradaydı

Musk, 2020 yılı başında 27,6 milyar dolarlık bir servet ile en zengin insanlar listesinin 35. sırasındaydı. Şimdi ise Tesla hisseleriyle birlikte serveti 100,3 milyar dolar attı. Musk, Bloomberg'e göre 127,9 milyar dolarlık toplam servete sahip.

Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos

Bloomberg'in listesine göre dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip kişi hala Jeff Bezos. Sırasıyla Bezos'u, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin, Steve Ballmer ve Mukesh Ambani takip ediyor. 

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde dünyanın en zenginleri listesinin 3. sırasındaydı ve Elon Musk bu unvanı Zuckerberg'ten almıştı.

Dünyanın En Zengin İnsanları Listesi

dünyanın en zengin insanları listesi

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