Elon Musk yine şaşırttı! Almanya'daki favori yiyeceği bakın neymiş...

Elon Musk yine Twitter üzerinden konuşulacak bir konuya parmak bastı. Bir Twitter kullanıcısının "Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisi oluyor?" bakın ne cevap verdi!

Elon Musk yine şaşırttı! Almanya'daki favori yiyeceği döner kebabmış...

Tesla, SpaceX gibi şirketlerin CEO'su ve dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Zaman zaman sosyal medyada paylaştığı gönderiler ve verdiği cevaplarla gündeme geliyor. Şimdi ise Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcıya verdiği döner kebap cevabı ile hem şaşırttı hem de Türk kullanıcıların dikkatini üzerine çekti.

ELON MUSK'IN ALMANYA'DAKİ FAVORİ YİYECEĞİ: DÖNER KEBAB

Alman Youtube Alex Avoigt'in paylaşmış olduğu bir hamur işi fotoğrafının altında "Çok lezzetli görünüyor" yazan Elon Musk'a, başka bir kullanıcı tarafından, "En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya'dadır. Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?" sorusu yöneltildi.

Musk da bu soruya "döner kebab" cevabını verdi. Musk'ın Almanya'da en sevdiği yemeğin döner kebap olduğu ortaya çıktı. Elon Musk döner kebap cevabına ek olarak, Tachales Sanat Evi'nin hemen dışarısında bulunan mekanda yediği kebabın en iyisi olduğunu belirtti.

Erzurumlu olduğu düşünülen başka bir kullanıcı da "En iyisi cağ kebap" diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.

Elon Musk attığı tweet ve dialog şu şekilde:

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