Elon Musk yine şaşırttı! Almanya'daki favori yiyeceği bakın neymiş...

Elon Musk yine Twitter üzerinden konuşulacak bir konuya parmak bastı. Bir Twitter kullanıcısının "Almanya'yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisi oluyor?" bakın ne cevap verdi!