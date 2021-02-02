Elon Musk'ın Clubhouse'a Katılması, Bu Alakasız Şirketi Adeta "Uçurdu"

Elon Musk'ın Clubhouse'a katılması, pek çok küçük yatırımcıyı adeta alarma geçirtti. Ama bir yanlış anlama, yanlış şirketin hisselerinin bir anda fırlaması ile sonuçlandı.