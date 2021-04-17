En iyi 22 yabancı komedi filmi! IMDb puanına göre 2021-2018 filmleri

En iyi yabancı komedi filmleri ile vaktini gülerek değerlendirmek isteyenlerin kesinlikle göz atması gereken bir liste oluşturduk. IMDb puanı göre 22 yabancı komedi filmini seçtik! 2021, 2020, 2019 ve 2018 yılında çıkmış en iyi yabancı komedi filmleri!
22. DOUBLE DAD (2021)
IMDb Puanı: 5,6
Double dad filmi konusu nedir? Genç, annesi uzaktayken yaşadığı hippi mahallesinden gizlice çıkar ve babasının kim olduğunu keşfetmek için hayatını değiştiren bir maceraya atılır.
21. YES DAY (2021)
IMDb Puanı: 5,7
Yes Day filmi konusu nedir? Genellikle hayır diyen bir anne ve baba, eğlenceli ve macera dolu bir günde çocuklarının en çılgın isteklerine birkaç temel kural ile evet demeye karar verir.
20. THE SPY WHO DUMPED ME / BENİ SATAN CASUS (2018)
IMDb Puanı: 6,0
The Spy Who Dumped Me / Beni Satan Casus filminin konusu nedir? 30 yaşına yeni basmış Audrey (Mila Kunis) için hayat pek iç açıcı şekilde geçmemektedir. İşinden hiç memnun değildir, erkek arkadaşı tarafından bir telefon mesajıyla terkedilmiştir. Bunun hemen ertesinde ise hiç tahmin etmediği bir gerçeği öğrenir: Eski erkek arkadaşı Drew (Justin Theroux) bir CIA ajanıdır ve başı ciddi şekilde derttedir. Onun yüzünden Audrey ve en yakın arkadaşı Morgan'ın (Kate McKinnon) da başı derde girer ve iki arkadaş, Avrupa'nın farklı ülkelerinde tehlikeli ve heyecanlı birçok maceraya atılmak zorunda kalırlar.
19. THE LOVEBIRDS (2020)
IMDb Puanı: 6,0
The Lovebirds filminin konusu nedir? Ayrılmanın eşiğinde olan bir çift, kendilerini bir anda gizemli bir cinayet vakasının içerisinde bulur. Adlarını temizlemeye ve olayı çözmeye çalışan çift, bu süreçte kendilerini ve ilişkilerini nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekmektedir. Michael Showalter'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Kumail Nanjiani, Issa Rae, Jim Iyke, Stella Damasus, Joseph Benjamin, Felix Omozusi gibi isimler yer alıyor.
18. BOOK CLUB / KİTAP KULÜBÜ (2018)
IMDb Puanı: 6,1
Book Club/ Kitap Kulübü filminin konusu nedir? Artık orta yaşları da geride bırakmaya başlamış 4 yakın arkadaş, Diane, Vivian, Sharon ve Carol, aylık kitap kulüplerinde Grinin 50 Tonu kitabını okumaya karar verince sıradan hayatları bambaşka bir şekil alır. Sonsuza dek kapattıklarını düşündükleri aşk defterlerini yeniden açan kadınlar, hayatta hiçbir şey için geç olmadığını yaşayarak öğrenecektir.
17. BLOKERS / ENGELLEYİCİLER (2018)
IMDb Puanı: 6,2
Blocker / Engelleyiciler filminin konusu nedir? Bekar anne Lisa Decker ve kızı Julie, anaokulunun başladığı ilk gün iki küçük kız olan Kayla ve Sam ile tanışırlar. Julie, Kayla ve Sam hızla arkadaş olurlarken, Kayla'nın babası Mitchell ve Sam'in babası Hunter da, çocukların arasındaki bağı gördükten sonra Lisa'yla yakın arkadaş olurlar. İlk tanışmalarının ardından on iki yıl geçer ve kızlar lise mezuniyet balosu için hazırlıklara başlar. Üç arkadaş, bekaretlerini bu önemli gecede kaybetmeyi planlamaktadır. Ancak Lisa'nın verdiği ufak bir partide kızlarının planını öğrenen endişeli ebevynler, bu planı bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.
16. UNCORKED (2020)
IMDb Puanı: 6,2
Uncorked filminin konusu nedir? Uncorked, babasının isteği üzerine aile restoranının başına geçmek zorunda kalan bir adamın, hayallerini gerçekleştirmek için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Şarap tutkunu olan Elijah, başarılı bir şarap garsonu olmak istemektedir. Ancak babası, oğlunun aile restoranının başına geçmesini ister. Bir yandan babasının arzusunu yerine getirmek isteyen Elijah, bir yandan da hayallerinin peşinden koşmayı arzular. Hayatında çok önemli bir yol ayrımında olan genç adam, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?
15. SEVDİĞİM TÜM ERKEKLERE: ŞİMDİ VE SONSUZA DEK (2021)
IMDb Puanı: 6,3
Sevdiğim Tüm Erkeklere filmi konusu nedir? Kore seyahatinden dönen Lara Jean, lise son sınıfın yoğun gündemiyle boğuşurken bir yandan da üniversiteyi Peter'la ya da Peter'sız okuma konusunda karar vermeye çalışır.
14. GUNS AKIMBO (2019)
IMDb Puanı: 6,3
Guns Akimbo filminin konusu nedir? Miles, eski kız arkadaşı Nova'ya hala aşık olan genç bir adamdır. Onun hayatı, Skizm adındaki bir çetenin düzenlediği internet sitesi sayesinde insanların birbirleri ile dövüşmesini sağlayan bir platforma yanlışlıkla katılmasıyla bambaşka bir hal alır. Kendisini bir anda tehlikeli bir dünyanın içinde bulan Miles, ellerine bağlanan tabancalar ile uyandığında durumun düşündüğünden de kötü olduğunu fark eder. İlk rakibinin Skizm'in yıldızı Nix olduğunu öğrenen genç adam, hayatta kalabilmek için korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.
13. MY SPY (2020)
IMDb Puanı: 6,3
My Spy filminin konusu nedir? "My Spy", ciddi bir CIA ajanına (Dave Bautista) odaklanıyor. Ajan, gizli bir görev kapsamında bir aileyi gözetlemeye gönderilir. Ajanın kaderi ise dokuz yaşında olmasına rağmen yaşından olgun davranan ailenin kızı Sophie'nin (Chloe Coleman) ellerinde olacaktır.
12. JULIET, NAKED / AŞKTAN KAÇILMAZ (2018)
IMDb Puanı: 6,6
Juliet, Naked / aşktan Kaçılmaz filminin konusu nedir? Aşktan Kaçılmaz, Duncan'ın uzun süredir acı çeken sevgilisi Annie ve onun bir zamanlar saygılı duyulan ancak artık yıldızı sönen bir şarkıcı olan Tucker Crowe ile yaşadığı kıtalararası aşk hikayesi anlatılıyor. Hoş ve aklı başında bir kadın olan Annie, son zamanlarda hayatında kırılmalar yaşamaktadır. Uzun süredir birlikte olduğu Duncan ile de sıkıntılar yaşayan Annie, hayatını sorgulamaya başlar. Duncan, eski bir rock yıldızı olan Tucker Crowe'un takıntılı bir hayranıdır ve ona duyduğu bağlılık neredeyse Annie'ye olan bağlılığından daha da fazladır. Duncan ile ilişkisinin çıkmaza girdiğini düşünen Annie, bu sırada internetten yayınladığı bir eleştiri sayesinde Tucker Crowe ile tanışır. Sık sık mesajlaşarak birbirlerinin hayatına dokunmaya başlayan Tucker ve Annie, görüşüp birlikte zaman geçirmeye başladıkça aralarında karşı koyamadıkları bir bağ oluşur.
11. EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA / EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI: FİRE SAGA'NIN HİKAYESİ(2020)
IMDb Puanı: 6,6
Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga / Eurovision Şarkı Yarışması: Fire Saga'nın Hikâyesi filminin konusu nedir? Komedi türündeki Eurovision, 1956 yılında düzenlenmeye başlayan dünyanın en uzun soluklu şarkı yarışması Eurovision'u konu ediyor. Filmde, dünyanın en büyük şarkı yarışmasına katılma şansı yakalayan kasabalı iki şarkıcıya odaklanılıyor. Ünlü komedyen Will Ferrell'ın başrolü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda daha önce de komedyen Farrel'ın birlikte çalıştığı David Dobkin oturuyor.
10. GOOD BOYS / USLU ÇOCUKLAR (2019)
IMDb Puanı: 6,7
Good Boys / Uslu Çocuklar filminin konusu nedir? 12 yaşındaki Max, Thor ve Lucas ilk öpüşme partisine davet edilirler. Ancak nasıl öpüşeceklerini bilmedikleri için, Max'in babasının drone'unu kaçırıp, sevişen komşularını gözetmek amacıyla kullanmaya karar verirler. Fakat işler ters gider, drone'un imha edilmesi gerekir. 3 kafadar drone'u yerine koyabilmek için okulu kırar ve bir çare ararlar. Bu çare arayışı akıl almaz bir hale dönüşecektir.
9. EMMA (2020)
IMDb Puanı: 6,7
Emma filminin konusu nedir? Zeki, zengin ve bekar olan Emma Woodhouse, son dönemlerde yaşadıklarından sonra hayatından son derece memnundur. Bu yüzden evliliğe dair de hiçbir düşüncesi bulunmamaktadır. Hayatta en çok zevk aldığı şey ise başkalarının aşk hayatına karışıp onlar ile eğlenmektir. Yakın arkadaşı olan Bay Knightley, tüm uyarıları görmezden gelir ve vesayeti altında olan Harriet Smith'e uygun bir eş bulma yolunca özenle yaptığı çalışmalar sonuç verir ve hiç beklemediği sonuçlar ile karşılaşır.
8. LONG SHOT / DENEMEYE DEĞER (2019)
IMDb Puanı: 6,8
Long Shot / Denemeye Değer filminin konusu nedir? Denemeye Değer, işsiz bir gazeteci olan genç bir adamın, Amerika'nın Başkan koltuğuna oturmak için mücadele eden çocukluk aşkı ile yeniden karşılaşması sonrası yaşananları konu ediyor. Fred Flarsky, işsiz bir gazetecidir. Kötü talihini benimseyen Flarsky, yıllardır çocukluk aşkını düşünerek ona sadık bir şekilde yaşamını sürdürüyordur. Ama çocukluk aşkı Charlotte Field, gezegenin en güçlü kadınlarından biri konumundadır. Amerika Dışişleri Bakanı olan Charlotte, bunun üstüne bir de Amerika'nın Başkan koltuğuna oturmak için mücadele etmektedir.
7. ALWAYS BE MY MAYBE (2019)
IMDb Puanı: 6,8
Always be my maybe filminin konusu nedir? Always Be My Maybe, 15 yılın ardından yeniden bir araya gelen çocukluk arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Çocukluk arkadaşı olan Sasha ve Marcus'un yollarının ayrılmasının üzerinden tam 15 yıl geçmiştir. Farklı yönlere savrulan ikiliden Sasha, başarılı bir şef olmuştur ve nişanlısı Brandon ile evlilik hazırlığı içerisindedir. Yerel bir müzisyen olan Marcus ise babasının himayesi altında yaşamaktadır. Sasha, yeni açılacak bir restoran için doğup büyüdüğü şehre, San Francisco'ya dönmek zorunda kalır. Eski hatıraların yeniden canlanmasına neden olan bu şehir, ona çocukluk arkadaşını yeniden görme fırsatı verir. Aradan geçen 15 yılın ardından karşılaşan Sasha ve Marcus, geçmişi yad etmeye başlar. Bu sırada Brandon'ın evlilikten vazgeçtiğini açıklaması, Sasha için büyük yıkım olur. Bu süreçte en büyük desteği Marcus'tan gören Sasha, onunla birlikte vakit geçirdikçe, ikili eski hallerine geri döner. Marcus, Sasha'yı bir kez daha kaybetmemeye kararlıdır ama tam harekete geçeceği sırada önüne yeni bir engel takılır.
6. CRAZY RICH ASIANS / ÇILGIN ZENGİN ASYALILAR (2018)
IMDb Puanı: 6,9
Crazy Rich Asians / Çılgın Zengin Asyalılar filminin konusu nedir? New Yorklu Rachel Chu, uzun zamandır Nick Young ile birliktedir. Rachel, Nick'in en yakın arkadaşının düğününde sevgilisine eşlik etmek için Singapur'a gider. Genç kadın Asya'ya ilk defa gidecek olmaktan oldukça heyecanlıdır fakat bir yandan da büyük bir stres altındadır. Singapur'da Nick'in ailesi ile tanışacak olmaktan endişe duyan Rachel, bu sırada sevgilisi ile ilgili bilmediği şeyler öğrenir. Nick, ülkenin en zengin ailelerinden birine sahiptir ve o ülkedeki gözde bekarlardan biridir. Rachel, Singapur'a ayak bastığı andan itibaren tüm gözler ona çevrilir. Genç kadının çevresi bir anda onu kıskanan ve Nick'ten ayırmayı planlayan insanlarla dolar.
5. BOOKSMART (2019)
IMDb Puanı: 7,2
Booksmart filminin konusu nedir? İki yakın kız arkadaş (Kaitlyn Dever ve Beanie Feldstein), liseden mezun olmanın arifesinde, ansızın daha az çalışmaları ve daha fazla eğlenmeleri gerektiğinin farkına varır. Akranlarının gerisinde kalmamak için hala vakti olan kızlar, dört yıllık eğlenceyi tek bir geceye sığdırmaya çalışır.
4. ONCE UPON A TIME.. IN HOLLYWOOD (2019)
IMDb Puanı: 7,7
Once Upon a Time...in Hollywood / Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin konusu nedir? Bir Zamanlar... Hollywood'da, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Rick Dalton, bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir...
3. DEADPOOL 2 (2018)
IMDb Puanı: 7,7
Deadpool 2 filminin konusu nedir? Deadpool, kahramanlık işlerini devam ettirmekte, bir yandan da gündelik hayatını sürdürmektedir. Kız arkadaşı Vanessa'yla mutlu bir ilişki sürdüren Deadpool'un düzeni, gelecekten gelen Cable'ın ortaya çıkışıyla sarsılır. Cable gelecekte tehdit oluşturacak bir çocuğun peşindedir. Deadpool, Cable'ı durdurabilmek için süper güçlere sahip bir ekibi toplar ve bu aykırı karakterlerden oluşan X-Force ekibi, Deadpool'la birlikte maceraya atılır...
2. THE FAVOURITE / SARAYIN GÖZDESİ (2018)
IMDb Puanı: 7,5
The Favourite / Sarayın Gözdesi filminin konusu nedir? İngiltere ve Fransa'nın savaş halinde olduğu 18. yüzyılın başlarında Kraliçe Anne'in yakın arkadaşı Lady Sarah, bir yandan narin kraliçe ve onun değişken ruh hali ile ilgileniken diğer yandan onun yerine ülkeyi yönetmektedir. Saraya yeni gelen Abigail, Lady Sarah'nın yanında yükselerek kraliçenin gözdesi olma yolunda Lady Sarah'ya meydan okuyacaktır.
1. THE GENTLEMEN (2019)
IMDb Puanı: 7,9
The Gentlemen filminin konusu nedir? The Gentlemen, kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen bir adamın hikayesini konu ediyor. Londra'da kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen Mickey Pearson, ailesi ile birlikte Amerika'ya dönmeyi planlar. Kendisine yeni bir hayat kurmayı planlayan Mickey, işlerini devretmek için ünlü bir milyarder olan Matthew ile anlaşır. Bu sırada Mickey, yıllardır gözünden sakındığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Özel dedektif olan Fletcher ise yıllardır peşine düştüğü Mickey'nin işlediği suçları ortaya çıkarmanın derdindedir. Kendisini türlü entrikaların içinde bulan Mickey, planladığı gibi işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?
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