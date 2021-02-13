En iyi romantik komedi filmleri! IMDb puanı en iyi olan 30 filmi seçtik!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye ve dünya genelinde pek çok kişi evinde zaman geçiriyor. Hal böyle olunca, filmlere olan ilgi de arttı. Romantik komedi filmleri ile eğlenceli zaman geçirebiliyoruz. Siz de romantik komedi film türünü seviyor ancak ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız, IMDb puanı en yüksek romantik komedi filmleri listesini sizler için hazırladık.
İşte IMDb puanı en yüksek, 30 en iyi romantik komedi filmi!
30- SPANGLISH
IMDb Puanı: 6,4
Spanglish filmi konusu nedir? Yaşadığı dil problemlerine rağmen John ve Deborah Clasky tarafından evlerinde temizlik işlerini yapmak üzere işe alınır. Ancak iş bulmak Flor'un hayatını kolaylaştırmaya yetmez. Önünde zorlu engeller bulunan genç kadın hem yeni bir dile uyum sağlamak hem de büyümekte olan kızının sorunlarıyla baş etmek zorundadır.
29- YALANIN İCADI
IMDb Puanı: 6,4
Yalanın İcadı filmi konusu nedir? "Kimsenin yalan söylemediği bir dünya" fikrinden hareketle çekilmiş oldukça farklı konusu olan film. Yalanın olmadığı, hatta dürüst davranmamanın bile yalan sayıldığı ütopik bir dünya fikri.
28- MESAJINIZ VAR / YOU'VE GOT MAIL
IMDb Puanı: 6,7
Mesajınız Var filmi konusu nedir? Kalabalık New York şehrindeki milyonlarca yalnız insandan biri olan Joe Fox, hayalini kurduğu kitapçıyı açmak üzeredir. Boş vakitlerini bilgisayar başında geçiren Joe, chat kanallarından birinde tanıştığı bir kadınla samimi bir dostluk kurmaya başlar. Kely isimli bu kadın kendine ait kitapçısında çocuk kitapları satan sevimli ve içten bir kadındır. İkili konuştukça birbirlerine dair onlarca ortak nokta fark ederler ve aralarındaki ilişki büyülü bir bağa dönüşmeye başlar. Zamanı gelip buluşmaya ve tanışmaya karar verdiklerinde ise şaşırtıcı bir sürpriz kapıdadır...
27- NEDİMELER / BRIDESMAIDS
IMDb Puanı: 6,8
Nedimeler filmi konusu nedir? En yakın arkadaşı Lillian'ı ve bir grup renkli nedimesini evliliğe giden yolda çılgın bir yolculuğa çıkaran Annie'nin hayatı karmakarışıktır. En iyi arkadaşı Lillian nişanlanır ve Annie'nin baş nedimesi olmasını ister. Karşılıksız aşk acısı çeken ve çok üzülen Annie, pahalı ve tuhaf olan ne kadar adet varsa hepsini uygular.
26- EMMA
IMDb Puanı: 6,8
Emma filmi konusu nedir?
Jane Austen'in klasik romanı bu yeni romantik komedi de hayat buluyor. Emma, hayatında son derece memnun ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymayan genç bir kadın. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burun sokup çöpçatanlık yapmak. Özenle yaptığı planları birbir ortaya çıkınca ise hiç beklemediği sonuçlarla karşılaşır. Emma, aradığı aşkın en başından beri gözlerinin önünde olduğunu sonradan fark edecektir.
25- 50 FIRST DATES / 50 İLK ÖPÜCÜK
IMDb Puanı: 6,8
50 İlk Öpücük filmi konusu nedir? Henry Roth, bir Hawaii cennetinde sonsuz sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktordu. Ta ki Lucy Whitmore ile tanışana denk. Henry ve Lucy birbirlerinden gerçekten hoşlanırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında, Henry'i tanımaz ve bu durum genç adamı çok şaşırtır. Çok geçmeden Henry, genç kadının kısa süreli hafıza sorununun olduğunu fark eder. Lucy her sabah uyandığında yaşadığı önceki günü hatırlamamaktadır. Yine de Henry, bu durumun, kendisine engel teşkil etmesine izin vermemekte kararlıdır. Her yeni günde Lucy'i kendisine bir kez daha aşık edebilmek için mücadele etmekten asla vazgeçmeyecektir.
24- TESADÜF / SERENDIPITY
IMDb Puanı: 6,9
Tesadüf filmi konusu nedir? Sara ve Jonathan bir dükkandaki son eldiveni aynı anda satın almak isteyince tanışırlar. Satın aldıkları eldiven halen kimsenin malı değildir ve kime ait olacağına karar vermek üzere bir kafeye girerler. Sıradan bir sohbet şeklinde başlayan tanışıklık tüm gece sürer. O gece ayrılmak zorundadırlar. Birkaç yıl sonra ikisi de başka insanlarla evlenmek üzeredirler. Ancak akıllarına yıllar önce beraber geçirdikleri güzel akşam gelir. Artık yapılacak tek şey vardır: Birbirlerini bulmak ve yeniden konuşmak...
23- TATİL / THE HOLİDAY
IMDb Puanı: 6,9
Tatil filmi konusu nedir? Iris Simpkins, Londra'da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır. Aynı zamanda meslektaşı Jasper Bloom'a karşılıksız bir aşk beslemektedir. Yılbaşı yaklaşırken Jasper'ın nişanlandığını ve başka bir meslektaşları ile evlenmek üzere olduğunu haber aldığında Iris'in tüm dünyası tepetaklak olur. Diğer yanda Los Angeles'da yaşayan Amanda Woods, kendisine ihanet eden sevgilisinden henüz ayrılmıştır ve onu unutmaya çalışmaktadır. Kader bu iki kadının yollarını kesiştirir. Bir internet sitesi aracılığı ile yaşadıkları evi takas etmeye karar verirler. Amaçları hayatlarında tamamen bir farklılık yaratmaktır.
22- DAVETSİZ ÇAPKINLAR / WEDDING CRASHERS
IMDb Puanı: 6,9
Davetsiz Çapkınlar filmi konusu nedir? Jeremy ile John, kendilerince son derece keyif aldıkları bir çapkınlık yöntemi geliştirmişlerdir. Katıldıkları her düğünde faal bir konumda bulunurlar. Canlarının istediği kızı tavlayıp onunla çıkmak konusunda son derece başarılı ve öz güven sahibidirler. Ne zaman seçtikleri kızlardan birinin ailesi ile tanışırlar işte o an işler tepetaklak olmaya başlar. Sosyeteden insanların katıldığı bir nikahta hedef olarak Gloria ile Claire'i seçerler. Jeremy, işi bağlar ve misyon tamamlanır ancak John için durum o kadar kolay değildir. Türlü şeyler yaşarlar ve en son noktada bu iki arkadaş, tanınmış bir politikacının kızı olan Claire'in ailesinin yaşadığı eve giderler. Romantik komedi artık başlamıştır.
21- ŞEYTAN MARKA GİYER / THE DEVIL WEARS PRADA
IMDb Puanı: 6,9
Şeytan Marka Giyer filmi konusu nedir? New York'ta yaşayan sade ve naif bir genç kız olan, henüz gazecilikten mezun Andrea Sachs bir işe girer. Güçlü ve sofistike bir kadın olan Runaway Magazin'in acımasız yöneticisi Miranda Priestly'nin ikinci asistanı olarak çalışmaya başlar. Andrea'nın hayali iyi bir gazeteci olmaktır. Söz konusu görev için aslında sıradan bir tarzı olsa da mücadeleci yapısı ile hızla başarı kazanır. Ancak bu durumun da bedelleri vardır. Andy, kendisine uzak gibi görünen Miranda'nın o şatafatlı dünyasında bir yer kazanmıştır ancak önceki dostları ve tüm sevdikleri kendisinden kilometrelerce uzakta kalmış gibidir.
20- I LOVE YOU MAN / ADAMIM BENİM
IMDb Puanı: 7,0
Adamım Benim filmi konusu nedir? Başarılı bir emlak komisyoncusu olan Peter Klaven hayallerinin kadını Zooe'le nişanlıdır. Yakında evleneceklerdir, fakat Peter farkeder ki çevresinde sağdıçı olabilecek bir yakın arkadaşı yoktur. Erkeklerle yapılan bir hayli garip buluşmalardan sonra Peter sağdıçım diyebileceği -kendisinin tamamen zıttı olan- sevimli, karizmatik Sydney Fife ile tanışır. Fakat kısa sürede gelişen dostluk ilişkileri nişanlısıyla arasını bozar. Ya nişanlısını seçmelidir ya da yeni arkadaşını. Acaba Peter ''Seni seviyorum, adamım'' diyebilecek kadar erkek midir?
19- ZENGİN AVCISI / HORS DE PRIX
IMDb Puanı: 7,0
Zengin Avcısı filmi konusu nedir? Irene, başlangıçta zengin yaşama aşık bir kadındır. Büyük bir otelde garson olarak çalışan Jean'ın mesleği hakkında yanılıp da onu aslında bir milyarder zannedince peşine düşer. Jean, sadece sıradan hayat yaşamakla kalmaz bir de kendi halinde bir tiptir. Irene, gerçeği keşfettiği anda tüymeye çalışır fakat ateş bacayı sarmıştır. Jean onu bırakmak istemez. Öyle ki Irene'nin peşinden Fransa'ya kadar yollara düşer. Onu kaybetmemek uğrunda Irene'nin istediği gibi yaşamaya çalışır ki bu durum kendisine tamamen yabancı bir haldir. Yine de Irene'nin yönlendirmeleri ile bu alanda ilerlerken ikili birbirlerine daha da fazla alışıp yakınlaşırlar.
18- BİR ERKEK HAKKINDA / ABOUT A BOY
IMDb Puanı: 7,0
Bir Erkek Hakkında filmi konusu nedir? Londralı Will, yakışıklı, zengin, sorumsuz bir adamdır. Kadınlarla tanışmak için güzel bir mekan olabileceğini düşündüğü, boşanmış anne-babaların katıldığı toplantılara gitmeye karar verir. Kendisine çocuk sahibi ve boşanmış bir baba pozu takınan Will gittiği bu toplantılardan birinde Marcus adında, ana-babası boşanmış bir çocukla tanışır.
17 DÖRT NİKAH BİR CENAZE / FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL
IMDb Puanı: 7,0
Dört Nikah Bir Cenaze filmi konusu nedir? Four Weddings And A Funeral, New York'ta yaşayan ve başarılı bir kariyere sahip olan Jess'in hayatını konu ediyor. ... New York'taki tüm hayatını arkasında bırakan Jess, İngiltere'de eski arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelecek ve büyük bir kişisel krizin ortasında kalacaktır.
16- KESİNLİKLE, BELKİ / DEFINITELY, MAYBE
IMDb Puanı: 7,1
Kesinlikle, Belki filmi konusu nedir? Will Hayes karısından boşanma belgelerini yeni almıştır. 11 yaşındaki kızını okuldan almaya gittiğinde Maya cinsel eğitim dersi almaktadır. Maya'nın ona cinsellikle ilgili sorduğu soruları kaldıramaz ve konuyu değiştirerek annesine nasıl aşık olduğunu farklı hikayeler ve bir bulmaca şeklinde anlatmaya başlar.
15- AŞIK SHAKESPEARE / SHAKESPEARE IN LOVE
IMDb Puanı: 7,1
Aşık Shakespeare filmi konusu nedir? 1590 Londra'sı... Kendisi hakkında oldukça büyük umutlar beslenen bir oyun yazarı William Shakesepare, tiyatronun baskısının altında, yazar tıkanıklığıyla beraber ezilmektedir. Son yazdığı oyunlar ne yaparsa yapsın bir adım öteye gitmemektedir. Artık kendi yeteneklerini sorgulamaya başladığı bir dönemde karşısına Viola isimli güzel bir kız çıkar. William'ın ondan alacağı ilham, tüm zamanların en büyük oyun yazarlarından birinin şahlanmasını tetikleyecektir. John Madden'ın gösterildiği sene oldukça önemli dallarda tam 7 Oscar heykelciğini kucaklayan filmi Shakesepare in Love'un başrollerinde Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow ve Colin Firth gibi oldukça tanıdık isimler yer alıyor.
14- AŞKZEDE / FORGETTING SARAH MARSHALL
IMDb Puanı: 7,1
Aşkzede filmi konusu nedir? Mütevazı bir müzisyen olan Peter, Televizyon yıldızı sevgilisi Sarah'tan ayrılmış olmanın bunaltısından kurtulmak için Hawaii'de bir kaçamak yapmaya karar verir. Gittiği bu tatil beldesinde, Sarah'ı da orada yeni sevgilisiyle görünce kendini kaybedip kıskançlık krizlerine giren Peter, daha sonra resepsiyonist kızla yakınlaşarak "çivi çiviyi söker" taktiği güder.
13- YENİ BİR BAŞLANGIÇ / JERRY MAGUIRE
IMDb Puanı: 7,3
Yeni Bir Başlangıç filmi konusu nedir? Jerry Maguire Uluslararası Spor İdaresi' nin (SMI) en üst cemsilcisi olarak camianın tartışmasız lideridir. Jerry güzel nişanlısı Avery Bishop' a bağlıdır ve iyi bir ilişkileri vardır. Tek sorun Jerry' nin kendini otomatik pilota bağlamış olmasıdır. Arkadaşlığı iyidir, ancak cinsellikte kötüdür. Jerry SMI için yazdığı 'Düşündüklerimiz ve Söyleyemediklerimiz : İşimizin Geleceğidir.' Sloganı yüzünden işler karışır ve işten çıkarılır. İşinden atılmış ama kendine güvenli ve kim olduğunun farkında olarak her şeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.
12- SENDEN NEFRET ETMEMİN 10 SEBEBİ / 10 THINGS I HATE ABOUT YOU
IMDb Puanı: 7,3
Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi filmi konusu nedir? Bianca, okuduğu üniversitede herkesi kendine hayran bırakan güzeller güzeli bir kızdır. Ablası ise sürüp giden tüm hayatı boyunca nedense erkeklere hiç ilgi duymamıştır. Bianca'nın yaşamı da ablasının bu çekinik tercihleri tarafından şekillendirilmektedir. Zira ailevi kuralları vardır. Bu kurallara göre iki kardeşin aynı anda sevgilisi olmadığı sürece, kimsenin sevgilisi olmayacaktır. Bianca bu durumun içerisinde kendisine yarar sağlayabilecek planlar yapmaya koyulur.
11- CRAZY, STUPID, LOVE / ÇILGIN APTAL AŞK
IMDb Puanı: 7,5
Çılgın Aptal Aşk filmi konusu nedir? Artık 40'ında yalnız bir adam olan Cal çapkınlıkta ve flörtleşmekte genç Jacob (Ryan Gosling), o kadar iyi değildir. Bir barda taşıtığı Jacob'ta gerçekten şeytan tüyü vardır ve Cal'a bekar bir hayat sürdürmenin püf noktalarını bu adam öğretecektir. Bir yandan da ergenliğe giren çocuklarıyla ilişkisini dengelemeye çalışan Cal kendini bir aşk üçgenini çözmeye çalışırken bulur!
10- THE BIG SICK
IMDb Puanı: 7,5
The Big Sick filmi konusu nedir? Taze bir çift ilişkileri derinleştikçe aralarındaki kültürel farklılıklar yüzünden karşı karşıya gelmeye başlıyor.
9- YILDIZ TOZU / STARDUST
IMDb Puanı: 7,6
Yıldız Tozu filmi konusu nedir? Tristran, aşkının kalbini kazanabilmek için onun için kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama sevgilisi Yvaine ile çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir.
8- AŞK HER YERDE / LOVE ACTUALLY
IMDb Puanı: 7,6
Aşk Her Yerde filmi konusu nedir? Dünyanın yönetim koltuğunda oturan otoriter başkanı ya da kitleleri büyüleyen bir rockstar olun aynı kapıya çıkacaktır: Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra'sında Noel'den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan "Aşk Her Yerde" adlı bu filmde de, aşkın yüceliği üzerine bir yapım... Filmin nihai amacının, aşkın yüceliğine dair bir güzelleme olduğunu ileri sürmek mümkün...
7- AŞKIN 500 GÜNÜ / 500 DAYS OF SUMMER
IMDb Puanı: 7,7
Aşkın 500 Günü konusu nedir? Aşkın gerçek olduğuna inanmayan bir kadın ve ona aşık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Tom Hansen, hayatından tamamen çıktığına emin olduğu zaman Summer Finn ile tanıştığı ilk günü hatırlar. Tom, kıza ilk gördüğü anda aşık olur. Hayatının geri kalan kısmını bu kızla birlikte geçirmesi gerektiğini biliyordur. Ne var ki Summer ne aşka ne ilişkilere inanmamaktadır.
6- BENDEN BU KADAR / AS GOOD AS IT GETS
IMDB Puanı: 7,7
Benden Bu Kadar filmi konusu nedir? Melvin Udall oldukça zor bir insandır. Obsesif kompulsif ve başarılı bir yazar olan Udall, sahip olduğu korkular sebebiyle sokak kapısını dört kez kapamakta, Yahudilerden ve siyahîlerden nefret etmekte ve tüm bu ayrımcı özelliklerini hiçbir şekilde gizlememektedir. Eşcinsel bir komşusu olan Simon'un da hayatını sürdürdüğü Greenwich Village'da yaşamaktadır. Bir gün Simon saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılır. Ona yardım etmek zorunda kalacak olan Melvin'in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır.
5- UMUT IŞIĞIM / SILVER LININGS PLAYBOOK
IMDb Puanı: 7,7
Silver Linings Playbook filmi konusu nedir? Eski bir tarih öğretmeni olan Pat Salitano (Bradley Cooper), yaşamında değer verdiği her şeyi bir günde yitirmiş bir adamdır. yaşadığı ciddi bir travma sonrası patlar ve ardından mahkeme kararı ile 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görür. Çıktıktan sonra hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşen Pat'in yegane amacı düzgün bir adam olup, işini geri almak ve karısı Vicky'yi bu sayede geri kazanmaktır. Fakat durum Pat için sandığından daha zor olacaktır.
4- BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ / GROUNDHOG DAY
IMDb Puanı: 8,0
Bugün Aslında Dündü filmi konusu nedir? Bugün Aslında Dündü, nefret ettiği bir günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan bir adamın maceralarını konu ediyor. Phil Connors, huysuz bir adam ve hiç sevmediği kırsal yaşamın hüküm sürdüğü Pensilvanya'nın kırsal kasabalarından birine, Groundhog Day etkinlikleri için gönderilir. Burada yaşanan hayat ve mütevazi insanlardan iğrense debu hayata bir günlüğüne, görevi için katlanmak zorundadır. Ancak ansızın çıkan bir kar fırtınası tüm ulaşım yollarını kapattığında Phil, talihsiz kaderiyle başbaşa kalır. Ertesi sabah uyandığında ise daha büyük bir sürpriz kapıdadır: Phil, zaman döngüsüne yakalanmıştır; nefret ettiği o günü tekrar tekrar yaşamak zorundadır!
3- MARRIAGE STORY
IMDb Puanı: 8,0
Marriage Story filmi konusu nedir?
Charlie Barber, New York'ta başarılı bir tiyatro yönetmenidir. Tiyatro şirketi şu anda eski bir genç film oyuncusu olan karısı Nicole'a bir oyunda yıldız olma şansı verir. Çift, evlilik sorunları yaşar ve aralarında birbirlerinden hoşlandıkları şeyleri yazmalarını öneren bir evlilik danışmanı ile görüşmeye kara verirler ancak Nicole yazdıklarını sesli bir şekilde okumaktan çok utanır ve danışmandan vazgeçmeye karar verir. Bunun sonrasında ise evli çiftin sorunları giderek daha da büyümeye başlar.
2- AŞIKLAR ŞEHRİ / LA LA LAND
IMDb Puanı: 8,0
La La Land filmi konusu nedir? Los Angeles'ta kariyerlerinde ilerlerken bir piyanist ve bir aktris, geleceğe yönelik özlemlerini uzlaştırmaya çalışırken birbirlerine aşık olurlar.
1- AMELIE
IMDb Puanı: 8,3
Amelie filmi konusu nedir? Her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie'nin hikayesi... Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır?
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