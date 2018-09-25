En İyi İnternetsiz Oyıunlar - Android
Yükleme işlemi dışında internet bağlantısına ihtiyaç duymayan farklı türden 5 harika Android oyununu seçtik.
Bu oyunları oynayabilmek için ne mobil bağlantıya, ne de Wi-Fi'ye ihtiyacınız var. İşte Android'de farklı oyun türleri için seçtiğimiz, internet bağlantısı olmadan oynayabileceğiniz en iyi oyunlar.
Platform: Shadow Blade Zero
Hocasını arayan ve ona önemli bir mesaj ulaştırmak isteyen Ninja karakteriniz Kuro'yu kim durdurabilir ki? Shadow Blade'in dünyasında sayısız düşmanı parçalara ayırmaya, tuzakların üzerinden atlamakta ustalaşmaya hazır olun.
Google Play'den indirin: Shadow Blade Zero
Aksiyon: Tank Hero: Laser Wars
Oyunda Tank Hero'yu hareket ettiriyor ve diğer tankları lazerinizle yok etmeye çalışıyorsunuz. Her seviyede yapmanız gereken, haritada bulunan diğer tüm tankları yok etmek. Tankı sanal bir oyun koluyla kontrol ediyor, ateş etmek için ekrana dokunuyorsunuz.
Google Play'den indirin: Tank Hero: Laser Wars
Bulmaca: Mazes & More
Mazes & More, klasik labirent oyununa sizi zorlayacak veya sinir edecek birkaç yenilik ekliyor. Mesela Darkness modunda en başta tüm labirenti görüyorsunuz. Ancak sonrasında sadece kendi etrafınızı görüyorsunuz ve bu halde çıkışı bulmanız gerekiyor. Ice floor modunda ise kayıp, gitmek istediğiniz yeri arkanızda bırakmanız mümkün.
Klasik bir labirent oyunu oynamak istiyorsanız, her zaman Classic modunu tercih edebilirsiniz:
Google Play'den indirin: Mazes & More
Spor: Flick Soccer
Dünyanın en popüler spor dalı olan futbolla ilgili birçok oyunu Play Store'da bulmanız mümkün. Bu oyunların birçoğu harika ancak çevrimdışı oynamak istiyorsanız, her sene güncellenen, harika grafiklerle ve iyi bir oynanışla gelen Flick Soccer'ı denemenizi tavsiye ediyoruz. Oyunda tüm amacınız, serbest atışları doğru bir kavisle gole çevirmek.
Google Play'den indirin: Flick Soccer
Koşma: Alto's Odyssey
İlk bakışta diğer sonsuz koşma oyunlarına benziyor olabilir, ancak Alto's Odyssey'i biraz oynadıktan sonra sizi kendisine bağladığını fark ediyorsunuz. Bunun nedeni belki grafikler ve müzik. Sonsuz koşu oyunları genellikle acımasız olsa da, Alto's Odyssey oyun türünü sakin, huzur verici bir hale getiriyor. Belki türe yeni bir şey eklemiyor ama yine de eğlenceli.
Google Play'den indirin: Alto's Odyssey
Zeynel A. Öztürk
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