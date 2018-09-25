En İyi İnternetsiz Oyıunlar - Android

Yükleme işlemi dışında internet bağlantısına ihtiyaç duymayan farklı türden 5 harika Android oyununu seçtik.

Android için İnternetsiz Çalışan En İyi 5 Oyun

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Firefox'ta Windows'u Bile Çökerten Bug!
Huawei Mate 20 Pro İyice Sızdı!
Twitter'da 3. Parti Gizlilik Sorunu Keşfedildi
Dört Kameralı Samsung'tan Yeni Bilgiler!
Uber'den e-Fatura Hamlesi

İlginizi çekebilir