En İyi Web Tarayıcıları 2020: Hangi Tarayıcı Daha İyi?

Kullandığınız web tarayıcısının internet deneyiminiz üzerindeki etkisi büyük olabilir. Özellikle son birkaç senedir farklı bir web tarayıcısı denemediyseniz, aradaki farkı görünce şaşırabilirsiniz.
Web tarayıcılarında en çok öne çıkan iki özellik, hız ve gizlilik. Bunun yanında bazı web tarayıcıları, daha çok sistem kaynağı tüketirken bazıları, daha hafif olabiliyor. Açık ara önde olmasa da, gizlilik araçlarıyla Firefox'un bugün genel olarak en iyi tarayıcı olduğuna inanıyoruz. Chromium'u temel alan ve Chrome'a kıyasla ek özellikler sunan Edge ise listemizde ikinci sırada yer alıyor.
Elbette web tarayıcılarında çok daha fazla seçeneğiniz var. Aşağıda hız, gizlilik ve kişiselleştirme açısından 2020'nin en iyi 5 tarayıcısını sıraladık.
1. Mozilla Firefox
Uzun süredir en önemli web tarayıcılarının arasında bulunan Firefox, kişiselleştirme yetenekleriyle ve izleyici engelleme işlevleriyle öne çıkıyor. Geçen seneki güncellemeyle performans olarak geliştirilen Firefox, alt seviye donanımda bile akıcı bir biçimde çalışıyor.
Firefox'u sevsek de web tarayıcısının geleceğiyle ilgili bazı kaygılar var. Tarayıcıya maddi olarak katkıda bulunmak isteyenler, bu adresi ziyaret edebilirler.
İndirin: Firefox
2. Microsoft Edge
Chromium motoruyla yeniden canlanan Edge, Windows'un varsayılan web tarayıcısı. Eskisinden hissedilir derecede daha hızlı çalışan Edge, Chromecast cihazlarına yayın yapabiliyor, sitelerdeki metinleri okuyabiliyor ve Opera stili giriş sayfası sunuyor. Tarayıcı içerisine ekleyebileceğiniz parola yöneticileri ve reklam engelleyiciler de bulunuyor. Birçok kişiselleştirme ve gizlilik işlevi sunan Edge ile web sitelerini tarayıcıyı açmadan, bir uygulama gibi çalıştırabiliyorsunuz.
Chrome'a çok benzeyen Edge'in Chrome'dan fazlasını sunduğu ve bazen daha hızlı olduğu söylenebilir.
İndirin: Microsoft Edge
3. Google Chrome
Microsoft'un kendi web tarayıcısında Chromium motorunu kullanması, Google Chrome için gurur verici olsa gerek. Bununla birlikte Chrome'un Edge'in gerisinde kaldığı bir alan var: Bellek kullanımı. Tarayıcı, yüksek RAM kullanımı nedeniyle bazı sistemlerde yavaşlamaya neden olabilir.
Bunu bir kenara bırakırsak Chrome 79, geniş eklenti yelpazesi, çapraz platform desteği, eşitleme işlevi, başarılı otomatik doldurma özelliği ve web geliştiricilerine yönelik güçlü araçlarıyla harika bir web tarayıcısı. Bununla birlikte Google'ın telefondan web tarayıcısına her noktada hayatımızın içinde olduğunu ve gizlilik koruma yeteneklerinde Firefox'un önde olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz.
İndirin: Google Chrome
4. Opera
Daha giriş ekranında reklam engelleyiciyi açmanıza izin veren Opera, dahili VPN, dijital paralar için kripto cüzdan, koyu mod gibi özelliklerle geliyor. Chromium tabanlı bir tarayıcı olan Opera, Flow ile telefonunuza içerik paylaşmayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte oyun tutkunuysanız, Opera yerine oyunculara özel tasarlanan, Twitch ve Razer Chroma desteği sunan Opera GX'i denemenizi tavsiye ediyoruz.
İndirin: Opera
5. Vivaldi
Eski Opera çalışanlarının bir eseri olan Vivaldi, tamamen kişiselleştirmeye odaklanıyor. Vivaldi'nin kullanıcı arayüzünden gezintiye birçok yanını değiştirebiliyorsunuz. Tarayıcı Chromium tabanlı olduğundan, Chrome eklentilerini çalıştırabiliyor ancak görünümü, diğer Chromium tabanlı tarayıcılardan oldukça farklı. Siteleri yan çubuğa sabitleyebiliyor, araç çubuklarını dilediğiniz yere yerleştirebiliyor, sayfaların yazı tiplerini ve renklerini ayarlayabiliyor, not panelini kullanabiliyor, arama motorlarına takma isim verebiliyor ve sekmelerin çalışma şeklini değiştirebiliyorsunuz.
İndirin: Vivaldi
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