En Tehlikeli Zararlıları İçeren Laptop Satışta

Yıkımlara yol açan, gelmiş geçmiş en tehlikeli 6 zararlıyı bir laptopa yükleyip, açık artırmaya çıkardılar!

En Tehlikeli Zararlıları İçeren Laptop Satışta

Çinli internet sanatçısı Guo O Dong, zararlılarla dolu eski bir Samsung laptopu satışa çıkardı. İçerisinde çok tehlikeli altı bilgisayar virüsü barındıran cihaz, zararlıların yayılmasını önlemek amacıyla izole edilmiş.

Zararlılarla dolu olan laptop, New York merkezli bilgisayar güvenliği firması DeepInstinct ile birlikte oluşturuldu. Açık artırmaya sunulan laptop, bu sayfadan satışa sunuldu. Peki laptopun içinde tam olarak ne var?

Samsung NC10, 10,2 inç ekranla gelen, Windows XP SP3 yüklü bir netbook. Cihaz içerisinde bulunan zararlılar, şunlardan oluşuyor:

- ILOVEYOU
- MyDoom
- SoBig
- WannaCry
- DarkTequila
- BlackEnergy

Zararlılardan WannaCry, 150 ülkeden fazlasında 200.000'den fazla bilgisayarı etkilemesiyle hatırlanıyor. Eposta ve dosya paylaşımıyla yayılan ILOVEYOU ise 500.000'den fazla sisteme bulaşmış ve toplamda 15 milyar dolarlık zarara yol açmıştı.

Haberi yayına hazırladığımız an itibariyle bu yıkıcı Samsung laptop, 1.345.000 dolara satıldı.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Telefon Tarihinden İlklere İmza Atanlar
Uber'den ScUber Sürprizi!
Oyun Bağımlılığı Kararı Tartışma Yarattı!
OnePlus 7 Pro'da Dokunmatik Sorunu
Ay Çekirdeğinin Gizemi Çözülüyor!

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost