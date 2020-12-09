En uzun TV dizisi Coronation Street, 60 yaşında! İşte konusu, oyuncuları...

Dünyanın en uzun soluklu televizyon dizisi unvanını alan samimi işçi sınıfı dizisi 'Coronation Street', sosyal değişimlere ve salgına meydan okuyarak 60. yaşını kutluyor. Dizinin yıldönümü için ufak bir etkinlik yapılacak...

En uzun dizi Coronation Street 60 yaşında! İşte konusu, oyuncuları

Televizyon dizi tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Britanya yapımı "Coronation Street" ekrandaki 60'ıncı yılını kutluyor. İngiliz televizyon dizisi Coronation Street, 9 Aralık 1960 yılından beri televizyon macerasını sürdürüyor. Tam 60 yıldır yayım hayatını sürdürmesi sebebiyle, televizyon tarihinin en uzun süredir yayımlanan dizisi unvanını da elinde bulunduruyor.

Yayımlanmaya başladığı dönemde sadece birkaç ay sürmesi beklenen dizi, gün geçtikçe daha popüler hala geldi. Dizi uzun zamandır Arnavut kaldırımlı sokakları ve nostaljik müziğiyle ITV'nin en sevilen yapımlarından biri.

DİZİ 60. YILINI KUTLUYOR

Dizinin 60. yıl kutlamaları kapsamında, İngiltere'de çekimlerin yapıldığı yerin yakınındaki Salford Katedrali, dizinin vefat eden yaratıcısı Tony Warren'ın anısına iki dakika boyunca çan çalacak. Royal Mail ise dizinin klasik sahnelerinin basıldığı pulları piyasaya sürdü.

Yapımcılar ise kutlamalar için özel bir 60. yıl bölümü hazırladıklarını fakat pandemi koşullarında istedikleri çekimleri yapamadıklarını duyurdu.

CORONATION STREET'İN KONUSU NEDİR?

Coronation Street ilk kez 1960 yılında Granada Televizyonu'nda yayınlanan bir İngiliz televizyon dizisidir. Coronation Street, İngiltere'nin Manchester kentindeki işçi sınıfı insanlarının günlük yaşamlarına odaklanıyor. 10 binden fazla bölümü bulunuyor.

CORONATION STREET DİZİSİNİN OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosu da epey geniş. William Roache,Helen Worth,Sally Dynevor,Simon Gregson, Barbara Knox, Sue Nicholls, Anne Kirkbride, Michael Le Vell, Eileen Derbyshire, Beverley Callard ve daha birçok isim diziye hayat veriyor.

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