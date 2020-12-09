En uzun TV dizisi Coronation Street, 60 yaşında! İşte konusu, oyuncuları...

Dünyanın en uzun soluklu televizyon dizisi unvanını alan samimi işçi sınıfı dizisi 'Coronation Street', sosyal değişimlere ve salgına meydan okuyarak 60. yaşını kutluyor. Dizinin yıldönümü için ufak bir etkinlik yapılacak...