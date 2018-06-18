ESA karadeliğe Hawking mesajı gönderdi...
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Stephen Hawking anısına en yakın karadeliğe bir müzik parçası gönderdi!
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astrofizikçi Profesör Stephen Hawking'i anmak için kendi özel yöntemini kullandı. Ünlü fizikçinin külleri Londra'daki Westminster Abbey'e gömüldüğü sırada ESA, Hawking'in sentezlenen sesini içeren bir müziği, bilinen en yakın kara deliğe doğru gönderdi.
Hawking, kara delikler üzerindeki çalışmalarıyla biliniyordu. Bilim adamı, bu olayların bir tür termal radyasyon yaydığı teorisini önermişti ve bu radyasyon daha sonra "Hawking Radyasyonu" olarak adlandırılmıştı. Hawking, 76 yaşında Mart ayında vefat etmişti.
Blade Runner ve Chariots of Fire'ın yanı sıra Cosmos: A Personal Voyage bilimsel belgesel serisinin müziklerini yazan Vangelis, Hawking'in barış ve umut dolu mesajını içeren altı dakikalık bir müzik parçası oluşturdu. ESA, bu müziği İspanya'daki kara istasyonundan 1A 0620-00 kara deliğine doğru gönderdi. Bu kara delik yaklaşık olarak 3500 ışık yılı uzaklıkta ve "bir turuncu cüce yıldızlı ikili sistem içerisinde yaşıyor." Bundan binyıllar sonra müzik hedefine ulaştığında, ESA'nın bilim yöneticisi Profesör Günther Hasinger'in belirttiği üzere Vangelis'in parçası "olay ufkunda donacak." Ayrıca bu anma etkinliğine katılan kişilere de müziğin bir kopyası verildi.
Hawking'in kızı Lucy de bu işlemin, babasının "bu gezegendeki varlığı, uzaya gitme isteği ve evreni beyni ile keşfi" için "güzel ve sembolik" bir jest olduğunu söyledi.
Müzik ve Hawking'in sesi uzak bir yıldız sistemine ulaşırken, küllerinin de bilim dünyasının önemli isimleri ile beraber duracağı söylenebilir. Hawking'in külleri, Westminster Abbey'nin bilim dünyasına adanmış "Scientists' Corner" kısmında Sir Isaac Newton ve Charles Darwin'in mezarları yanına gömültü. Mezar taşı ise kara deliğin entropisini anlatan bir denklemi, bir görseli ve "Burada Stephen Hawking'in ölümlü parçası yatıyor" yazısı yer alıyor...
Levent Öztürk
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