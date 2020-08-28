Eski pillerdeki değerli metaller nasıl alınır? İşte portakal kabuklu yöntem

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, değerli metalleri kullanılmış pillerden çıkarmak için portakal kabuğundaki organik asitin kullanılabildiği bir yöntem geliştirdi. Keşiflerini deneyle desteklemek isteyen bilim insanları başarılı oldu...

Pilleri portakal kabuğu ile geri dönüştürmek mümkün! İşte yapılan araştırma

Evlerden çıkan çöpler arasında en fazla özen gösterilmesi gerekenlerden biri, içerdiği zararlı kimyasallar yüzünden tehlike yaratan kullanılmış piller. İçerisinde zararlı kimyasallar bulunan atık pillerin hiçbirinin doğaya karışmaması ve tüm pillerin geri dönüşmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları yeni bir araştırma yaptı.

PORTAKAL KABUĞU İLE PİLLERİ DÖNÜŞTÜRMENİN YOLUNU BULDULAR

Bilim insanları, gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda portakal kabuğundaki organik bir asit olan sitrik asitin de aynı işlem için kullanılabileceğini tespit ettiler.

Keşiflerini deneyle desteklemek isteyen bilim insanları, kullanılmış pillerdeki kobalt, lityum, nikel ve manganezin yüzde 90'ını başarılı bir şekilde çıkarmayı başardılar. Bu da yeni yaklaşımın hidrojen peroksit kullanılan yöntem ile karşılaştırılabileceğini ortaya koyuyor.

"ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLERE İHTİYAÇ VAR"

Profesör Madhavi Srinivasan yaptığı açıklamada, "Atıkların mevcut endüstriyel geri dönüşüm süreçleri yoğun, zararlı kirleticiler ve sıvılar yaymaktadır. Atık miktarı arttıkça çevre dostu yöntemlere acil bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ekibimiz, biyolojik olarak parçalanabilen maddelerle bunu yapmanın mümkün olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı. Bulgular, Temmuz ayında Environmental Science & Technology'de yayınlandı.

Yapılan açıklamaya göre yeni yaklaşım, hem gıda atıklarını hem de elektronik atıkları azaltmak için komple bir yöntem ortaya koyuyor ve kaynakların mümkün olduğu kadar uzun süre kullanımda tutulduğu sıfır atıklı döngüsel ekonomi oluşturuyor.

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