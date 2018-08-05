Eski Xbox'a Full HD Geliyor!

Hyperkin'in yeni aparatı, eski XBox'ınızı hayata dönürmek konusunda iddialı!

Eski Xbox'a Full HD Geliyor!

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