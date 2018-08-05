Eski Xbox'a Full HD Geliyor!
Hyperkin'in yeni aparatı, eski XBox'ınızı hayata dönürmek konusunda iddialı!
Microsoft, 2001 yılında Xbox'ı görücüye çıkardıktan sonra oyun konsolu yarışında Sony'nin Playstation'ına karşı başarılı bir rekabet içerisine girdi ve her yeni nesil konsol ile sınırları biraz daha zorladı. Günümüzde iki devin ürettiği oyun konsolları 4K grafikleri dahi destekler nitelikte.
Buna karşın birinci nesil XBox 2001 yılında piyasaya sürüldüğünde 4K bir yana, Full HD bile standart değildi ve XBox kütüphanesindeki oyunların çoğu 480p çözünürlükle çalışıyordu. Fakat Microsoft, konsolu bundan daha fazlasıyla donatmıştı: Konsol teknik olarak 1080i çözünürlüğe kadar grafik çıktısı verebiliyor ve konsolun oyun kütüphanesinde bunu destekleyen birkaç oyun bile var.
Ancak bu -o dönem için konuşursak- yüksek çözünürlüklü grafikleri ekranlara yansıtmak için XBox bir komponent bağlantı kablosuna ihtiyaç duyuyordu. Oyun konsolları için ürettiği çevre birimleri ile tanınan Hyperkin ise, tam 17 yıl sonra Xbox uyumlu bir HDMI kablosu yaptıklarını duyurdu. Bu kablo, birinci nesil Xbox konsolunda Full HD'ye kadar görüntü çıkışına olanak sağlıyor.
Eğer bu kabloyu satın alıp birinci nesil Xbox konsolunuza ikinci baharını yaşatmak isterseniz, Xbox'ın geniş oyun kütüphanesindeki oyunların arasından aşağıda listelenenleri HD veya Full HD çözünürlükte oynayabilirsiniz:
1080i çözünürlüğe kadar desteklenen oyunlar:
- Atari Anthology
- Double S.T.E.A.L The Second Clash
- Dragon's Lair 3D: Return to the Lair
- Enter the Matrix
- MX Unleashed
- MX vs. ATV Unleashed
- Syberia
720p çözünürlüğe kadar desteklenen oyunlar:
- 25 To Life
- Amped 2
- Crash Nitro Kart
- Disney's Extreme Skate Adventure
- ESPN NBA Basketball
- Evil Dead: Regeneration
- FIFA 06 Soccer
- FIFA 07 Soccer
- FIFA Street
- FIFA Street 2
- Freedom Fighters
- The Incredible Hulk: Ultimate Destruction
- Justice League Heroes
- Marvel: Ultimate Alliance
- Mortal Kombat: Armageddon
- MVP Baseball 2004
- MVP Baseball 2005
- MVP 06: NCAA Baseball
- NBA 2K3
- NBA Ballers
- NBA Live 06
- NBA Live 07
- Ricochet Lost Worlds
- Scarface: The World Is Yours
- Sega GT Online
- The Sims 2
- The Sims Bustin' Out
- Soul Calibur II
- Steel Battalion: Line of Contact
- Street Hoops
- Terminator 3: Rise of the Machines
- Tony Hawk's Pro Skater 4
- Tony Hawk's Underground
- Tony Hawk's Underground 2
- Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico
- True Crime: Streets of LA
- The Urbz: Sims in the City
- Virtual Pool: Tournament Edition
- The Warriors
- World Series Baseball 2K3
- X-Men Legends
- X-Men Legends II: Rise of Apocalypse
Hyperkin'in HDMI kablosunun raflardaki yerini alması Ekim 2018'den önce beklenmiyor. Ancak eski emektar konsolunuzu tozlu raflardan oturma odanıza indirmeye karar verdiyseniz ve bir HDMI kablosunun verdiği kolaylığın buna değecek olduğunu düşünüyorsanız, bu zengin oyun listesi konsolunuzdan ne bekleyebileceğiniz konusunda size bir fikir verecektir.
Doğan Kürşat Aktaş
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