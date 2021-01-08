Eskide Kalan Tüm Güzel Şeyler, Bu 6 İnternet Sitesi ile Geri Geliyor!

Muhtemelen herkesin aklından "nerede o güzel günler" sorusu en azından birkaç kez geçmiştir. İşte 6 internet sitesi, eskiye duyulan özlemi biraz olsun gidermek için var...

İnternette geçmişe yolculuk

Geride bıraktığımız 2020 yılının Dünya için pek de iyi bir yıl olmadığı kesin. Böylesine zor zamanlardan geçerken, muhtemelen pek çok kişi kendi kendine "nerede o eski güzel günler" demiştir. Geçmişte yaşananları hatırlamak, eski bir TV reklamını yeniden seyretmek, geçmişte bugün ne yaptığını görmek gibi aktiviteler, hemen herkesin hoşuna gidecektir.

İşte, tam da bu amaçla kurulmuş olan ve insanları geçmişe götüren, bunu yaparken eğlenmemizi sağlayan, kafamızı yormayan pek çok site bulmak mümkün. Biz de bu yazımızda, bize göre bu işi fazlasıyla iyi yapan 6 siteyi listeledik. Haydi gelin, bu 6 site ile geçmişe kısa bir yolculuk yapalım...

1- Facebook, "Anılar" sayfası

Facebook, 2004 yılından beri açık olan bir site ve ilk kullanıcıları bugün artık 17. yıllarını doldurmuş durumdalar. Facebook'un, Anılar sayfası sayesinde, belli bir yılda, o gün hangi paylaşımları yaptıklarını, neler yazdıklarını, neler düşündüklerini tekrar görebiliyorlar. İnsanların, bu özelliğe ilgisi, yayına girdiğinden beri büyük denilebilir. 

2- Wayback Machine

wayback

İnternet siteleri bundan yıllarca önce nasıl görünüyordu? Örneğin CHIP Online, 2010 yılında nasıl bir tasarıma sahipti? Wayback Machine, dilediğiniz herhangi bir sitenin, belli tarihlerde ve hatta saatlerde nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor.

3- The Notalgie Machine

Nostalji Makinesi isimli bu web servisi geçmişte bir yıl seçmenizi ve o yılda popüler olan şarkıları dinlemenizi sağlıyor.

4- My 90's TV / My 80's TV / My 70's TV 

nostalji

70'ler, 80'ler ve 90'lardaki popüler TV şovlarını seyretmenize imkan tanıyan bu üç web sitesi, çocukluğunuzda en sevdiğiniz dizilere, programlara ve reklamlara yeniden ulaşabilmeniz için doğru kaynaklar. Elbette, yabancı TV kanallarındaki programlara erişmeniz mümkün. Web sitelerinde Türk TV'leri yer almıyor. Zaten, 90'lı yıllara kadar tek kanallı televizyonumuz olduğunu da unutmayalım.

5- Sndtst.com

Eski video ve konsol oyunlarındaki müzikleri özlüyorsanız, bu koleksiyon sitesi yardımınıza koşacak. Çok sayıda eski video oyun konsoluna ait popüler oyunların müzik albümlerini barındıran sitede tek yapmanız gereken özlediğiniz oyunu bulup ismine tıklamak.

6- SkiFree.js 

ski

Windows 3.1 ile gelen SkiFree oyunu, PC'lerin siyah DOS ekranından kurtulup Windows ile tanıştığı ilk zamanlarda, sayısız insanın zamanını çalmış, insanları bağımlı yapmıştı. Candy Crash çılgınlığına benzetebileceğimiz bir bağımlılıkla insanların işten artan zamanlarında, yeni Windows 3.1'li bilgisayarlarında, ekrandaki bu küçük piksel adamcığı karlı ormanın içinde kaydırmaya çalıştığına şahit oluyordu. Yeniden oynamak isteyenler web sitesini ziyarete edebilir.

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