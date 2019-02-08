Essential Phone 2 Şaşırtmayacak
Esseintial'in gelecek telefonu ekran içinde kamera ve parmak izi sensör ile mi gelecek? İlk bilgiler sızdı...
- Ercan Uğurlu
İlk modeliyle 2017 yılında görenleri şaşırtan Essential Phone, namıdiğer Essential PH-1, ilk çentikli akıllı telefon olmuştu. Zira iPhone X, ondan yaklaşık 4 ay kadar sonra tanıtılmıştı. Bu hareketiyle görenleri şaşırtan Essential, görünen o ki yeni modelde bizleri pek de şaşırtmayacak.
Bilindiği gibi Android'in kurucu ortağı Andy Rubin'in yine kurucu ortağı olduğu Essential, bir süredir sessizliğini koruyor. Fakat anlaşılan şirket bu süre zarfında boş durmamış ve yeni modeli üzerinde çalışmış. Yeni modelin adının şimdilik Essential PH-2 mi yoksa Essential Phone 2 şeklinde mi tanıtılacağı hakkında bir bilgi yok. Fakat nasıl bir telefon görebileceğimiz konusunda fikir sahibiyiz.
Gelen raporlara göre Essential Phone 2'de, ekranda bu defa delik göreceğiz. Kamera ve sensörü bu delik üzerine yerleştirecek olan Essential, ayrıca yine ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne de yer verecek. Yani Essential, bu defa kullanıcıları şaşırtmayacak; zira bu hamleleri diğer markalardan şimdiye kadar gördük. Fakat yine de belki Essential bizleri farklı özelliklerle şaşırtır; kim bilir?
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