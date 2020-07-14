Evde Kaldığımız Dönemde Spor Yapma Alışkanlıklarımız Nasıl Değişti?

İçinde bulunduğumuz global pandemi ile evlerimizde daha fazla vakit geçirdikçe, alışkanlıklarımızın ve tercihlerimizin değişmesi kaçınılmaz oluyor. Bu alışık olmadığımız düzene ayak uydurmaya çalışırken, günlük aktivitelerimizi evlerimize entegre etmeye başlamamız çok da uzun sürmedi. Peki, yeni normal spor için nasıl gerçekleşti?