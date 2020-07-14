Evde Kaldığımız Dönemde Spor Yapma Alışkanlıklarımız Nasıl Değişti?

İçinde bulunduğumuz global pandemi ile evlerimizde daha fazla vakit geçirdikçe, alışkanlıklarımızın ve tercihlerimizin değişmesi kaçınılmaz oluyor. Bu alışık olmadığımız düzene ayak uydurmaya çalışırken, günlük aktivitelerimizi evlerimize entegre etmeye başlamamız çok da uzun sürmedi. Günümüzün en büyük sosyalleşme alanlarından spor salonlarının da kapanmasıyla, her aktivitemiz gibi antrenmanlarımızı da evlerimizden yapmaya başladık.
2020 yılının başında belirlediğimiz yeni yıl hedeflerimizin COVID-19 sebebi ile yeniden şekillendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle online da sağlık ve fitness uygulamalarında geçirilen haftalık zamanın pandemi ile birlikte %70 artması bunu kanıtlar nitelikte.
AdColony'nin kullanıcıların spor alışkanlıkları, spor uygulamaları bu uygulamaları kullanımları ve spor ile ilgili yeni yıl hedeflerinin pandemi ile nasıl değiştiğini anlamak için yaptığı "AdColony Mobil ve Fitness Araştırması" salgın sebebiyle yeni normale entegre olan spor yapma ve mobil kullanım alışkanlıklarımızı gözler önüne seriyor.
Özellikle Aralık 2019'a kıyasla önceliklerin büyük oranda değiştiği bir gerçek. Evde vakit geçirdikçe öğünlerimizi ve yediklerimizi kontrol etmemiz de iyice zorlaştı. Yeni antrenman teknikleri aramak pandemi döneminde %9 , öğün takibini yapan uygulamalar ise %7 artış gösterdi. Yılın en başında kullanıcıların yalnızca %50'si spor ve fitness için mobil cihazlarını kullandığını söylerken, pandemi ile birlikte bu oranın %75'e çıktığını görüyoruz.
Evde kaldığımız dönemde sağlığımıza dikkat etmek ve fit olmak için spor uygulamaları en pratik çözümlerden oldu diyebilriiz. Katılımcıların %38'i pandeminin başlamasıyla spor ve beslenme uygulamalarını daha sık kullandığını söylerken, %22'si mobil cihazlarına yeni sağlık uygulamaları indirdiğini belirtiyor. Katılımcıların %28'i ise mobil cihazlarından egzersiz videoları izleyerek evlerinde spor yaptıklarını belirtiyor.
Spor yaparken herkesin motivasyonu bambaşka ama müzik dinlemenin spor yaparken motive ettiği bir büyük oranda kabul görüyor. Katılımcıların %70'i evde egzersiz yaparken müzik dinlemeyi tercih ediyor. Film veya dizi izleyerek spor yapanların oranı ise %21. Evde spor yaparken katılımcıların %21 mobil cihazlarından oyun oynuyor, %19'u ise sosyal medya'da vakit geçiriyor. Katılımcıların %54'ü egzersizlerini takip edebilmek için birinci tercihlerinin mobil cihazlar olduklarını belirtiyor. Popülerliği günden güne artan akıllı saatler %26 ile ikinci tercih olurken, tabletler se %7 ile son tercih oluyor. Dijital cihazların sunduğu tüm imkanlara rağmen katılımcıların %13'ü ise egzersizlerini takip etmek için hiç bir cihaz kullanmadıklarını belirtiyor.
AdColony EMEA&LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer " İçinde bulunduğumuz süreçte sosyalleşme ve spor alışkanlıklarımızın yeniden şekillenmesi tabii ki kaçınılmaz. Evlerimizde çok daha sık vakit geçirdiğimiz bu dönemde her konuda olduğu gibi spor yapma sürecinde de yine mobil kurtarıcımız oluyor. Hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızı korumak için spor uygulamaları hayatımızda artık çok daha fazla yer ediyor. Yaptığımız araştırma pandemi öncesine göre fitness ve sağlık uygulamalarının kullanımının %25 arttığını gösteriyor. Aynı zamanda katılımcıların % 57'si mobil cihazların spor ve antrenman için önemli olduğunu ve vazgeçemiyeceklerini düşünüyor".
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