Excel İçin Sürpriz Özellikler
Microsoft'un Office paketinin en önemli parçası olan Excel, sürpriz yeniliklerle birlikte artık çok daha yetenekli!
- Levent Öztürk
Excel sayesinde bütçenizi kontrol etmeniz mümkün. Peki ya yatırımlarınız? Hisse fiyatlarının anlık olarak değiştikleri düşünülürse bunun çok daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Ancak artık bu konuda çok uğraşmanız gerekmiyor. Microsoft, Nasdaq ve pazar bilgisi sağlayıcısı Refinitiv ile beraber çalışarak Office 365 içerisinde Excel tablolarına borsa fiyatlarını getiriyor. Bir hisse sembolünü yazmanız ve Hisseler'e (Stocks) tıklamanız ile beraber hücreleri gerçek zamanlı fiyatlar, en son ticaret zamanları ve 52 haftalık yüksek ve düşük noktalar ile doldurabiliyorsunuz. Ayrıca formüllerde kullanılmaları da mümkün.
Bunun yanı sıra Excel, yeni genişletmenin bir parçası olarak daha fazla veriyi destekler hale geliyor. Yeni desteklerin arasında bitcoin, tahviller, yabancı para birimleri ve firma bilgileri bulunuyor. Ortak kaynaklar için daha sabit verileri ve diğer borsa listeleri ise zaten kullanılabilmekteydi.
Yenilikler şu anda kullanılabilir olsa da, Microsoft bunu "sadece bir başlangıç" olarak tanımlıyor. Zaman içerisinde tarihi bilgilere ve her birkaç dakikada bir otomatik fiyat güncellemelerine erişmek mümkün olacak. Yakın zaman içerisinde, portföyünüzde neler olduğunu tam olarak görebileceğiniz bir tabloya sahip olmanız da mümkün olabilir.
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