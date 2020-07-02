Spotify'dan Yeni Bir Üyelik Seçeneği Daha: Premium Duo

Spotify, geçen sene denediği çiftlere özel Premium Duo planını kullanıma açtı. İşte aile planına alternatif olması beklenen yeni Premium Duo planının detayları ve ücreti.

Spotify'dan Çiftlere Özel Premium Duo Planı

Spotify'ın aile üyeliği iki kişilik bireysel üyelikten daha uygun bir fiyatla geliyor. Ancak çiftlere daha uygun bir fiyat sunmak isteyen Spotify, yeni Premium Duo planını duyurdu.

Geçen sene denemeye açılan Premium Duo, iki kişiye bilinen Premium özelliklerini sunuyor. Premium ile gelen işlevler arasında reklamsız müzik dinleme ve çevrimdışı dinleme bulunuyor. Premium Duo'ya özel olan Duo Mix ise planın iki üyesinin birlikte kullanabileceği bir çalma listesi oluşturmasını sağlıyor. Bu işlev, aile üyeliğindeki Family Mix'e benzer şekilde çalışıyor ancak sadece iki kişiye yönelik sunuluyor.

Premium Duo'nun aylık ücreti 12,99 dolar olarak açıklandı. Bu fiyat, Premium Family'den 2 dolar, bireysel Premium'dan ise 3 dolar daha düşük.

Türkiye Fiyatları

Premium Duo'nun Türkiye fiyatı ise 23,99 TL. Yani yeni plan, 26,99 TL'lik aile üyeliğinden 3 TL daha ucuz.

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